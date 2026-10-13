Herido un menor al ser atropellado en la cuesta de San Domingos, en Santiago de Compostela

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un menor ha resultado herido al ser atropellado a la altura de la residencia de mayores situada en la cuesta de San Domingos, en Santiago de Compostela, cuando salía del colegio.

Según ha informado el CIAE 112 Galicia, el suceso tuvo lugar sobre las 14,50 horas, cuando un particular avisó a los servicios de emergencia y alertó de que el menor podía necesitar asistencia sanitaria.

Al punto se desplazaron los servicios de Urxencias Sanitarias y la Policía Local.

En la zona se ubica el Colegio La Salle.