Herido un motorista en un accidente múltiple que provocó retenciones en la salida de Vigo por la AP-9

VIGO, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un motorista ha resultado herido en un accidente múltiple, en el que se vieron implicados un coche, un camión y una moto, y que provocó retenciones en la salida de Vigo por la AP-9.

Fuentes del 112 consultdas por Europa Press han ratificado que el siniestro se produjo sobre las 17,30 horas, en el kilómetro 2 de la AP-9V, en sentido Pontevedra.

Parte del carril derecho estaba ocupado por los vehículos, por lo que, además de efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 y de la Guardia Civil, fueron movilizados hasta el punto servicios de mantenimiento de la vía.

Previamente, también en esta jornada, una colisión entre dos vehículos que se saldó sin heridos causó retenciones en la autopista, a la altura del túnel de Candeán, en Vigo, en sentido Tui.