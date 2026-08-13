Herido un motorista tras colisionar con una caravana en el municipio de Carnota

SANTIAGO DE COMPOSTELA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un motorista ha resultado herido en la tarde de este jueves tras registrarse un accidente entre su vehículo y una caravana en el término municipal de Carnota (A Coruña). El siniestro se produjo sobre las 18.40 horas en la carretera AC-550, concretamente a su paso por O Pindo.

A causa del impacto, el ocupante de la motocicleta sufrió diversas lesiones en las piernas y en la cara. Para atender a la víctima, el 112 Galicia solicitó la intervención de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que llegó a movilizar el helicóptero medicalizado con base en Santiago.

Con todo, el herido pudo ser evacuado por medios terrestres. Hasta el lugar del accidente también se desplazaron efectivos de la Policía Local, la Guardia Civil de Tráfico y los Bomberos de Cee.