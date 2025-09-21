Herido un motorista tras salirse de la vía y colisionar contra un muro en Mondoñedo (Lugo)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un motorista resultó herido tras salirse de la vía y colisionar contra un muro en la N-642, a su paso por el municipio lucense de Mondoñedo.

Según ha informado el 112 Galicia, el suceso se produjo sobre las 19.00 horas de este domingo y fue un particular el que dio la voz de alarma y detalló que la persona sufría lesiones importantes.

Hasta el punto se desplazaron los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, agentes de la Policía Local, la Guardia Civil de Tráfico y los voluntarios de Protección Civil de Mondoñedo.