Heridos dos agentes de la Policía Local de Nigrán (Pontevedra) en un accidente de tráfico

PONTEVEDRA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Dos agentes de la Policía Local de Nigrán han resultado heridos al salirse de la vía el vehículo patrulla y sufrir un accidente de tráfico en la Rúa dos Pazos de la localidad.

Según ha informado el CIAE 112 Galicia, el suceso tuvo lugar sobre las 3,00 horas de la madrugada de este viernes, cuando los propios afectados llamaron al 112 para pedir asistencia sanitaria.

Allí acudieron los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 para atender a los dos agentes, aunque solo uno tuvo que ser evacuado al hospital.

Además de los sanitarios, los gestores del Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia solicitaron la colaboración de los miembros del GES de Val Miñor.