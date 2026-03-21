Heridos dos menores, uno de ellos evacuado en helicóptero, al ceder el balaustre de un balcón en Vimianzo

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A CORUÑA, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

Dos menores de edad han resultado heridos al ceder el balaustre del balcón de un primer piso en Vimianzo (A Coruña).

Según ha informado el 112, ambos fueron trasladados a un centro hospitalario, uno de ellos en helicóptero medicalizado al Hospital de A Coruña y el otro en ambulancia al de Cee.

El 112 Galicia tuvo constancia de este suceso diez minutos después de las 18.00 horas, a través de un particular que se encontraba en el lugar de los hechos, en la Rúa Álvaro Cunqueiro, en Vimianzo.

El alertante explicó que había cedido la barandilla del balcón del primer piso de una vivienda y que dos menores necesitaban asistencia sanitaria.

El 112 activó un operativo en el que participaron Urxencias Sanitarias de Galicia-061, así como efectivos de los bomberos de Cee, la Guardia Civil, la Policía Local y los voluntarios de Protección Civil de Cee.

Los bomberos confirmaron a su llegada que no había personas atrapadas entre los escombros. Ambos heridos fueron evacuados a un centro hospitalario, uno de ellos a bordo del helicóptero medicalizado con base en Santiago, de Urxencias Sanitarias de Galicia-061.