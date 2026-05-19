Hermes, proyecto ganador del concurso de iluminación del entorno de la Catedral, se probará de forma piloto en Praterías

Entrega del premio del Concurso Internacional de Iluminación Ornamental e Artística del entorno monumental de la Catedral de Santiago - MONICA ARCAY CARRO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El proyecto 'Hermes' del estudio Intervento ha resultado ganador del Concurso Internacional de Iluminación Ornamental e Artística del entorno monumental de la Catedral de Santiago. Ahora, se probará de forma piloto en la praza das Praterías para evaluar el comportamiento de la luz.

Tal y como ha trasladado el Gobierno compostelano en una nota de prensa, el acto de entrega de premios estuvo presidido por la alcaldesa, Goretti Sanmartín, y participaron el director de la Axencia de Turismo de Galicia, Xosé Manuel Merelles, el representante del equipo ganador, Miguel Ángel Lorite, y la representante de la oficina técnica del concurso, Cecilia Pereira.

En su intervención, Sanmartín ha felicitado a los equipos de las tres propuestas finalistas y ha agradecido el trabajo e implicación de todas las personas que conforman el jurado.

Asimismo, ha explicado que la propuesta premiada --valorada con 95 puntos sobre 100-- va en la línea de contar con un proyecto de iluminación pionero, que se ajuste a las necesidades del patrimonio, a las condiciones ambientales de la ciudad y atienda a la "delicadeza y sutilezas" de la noche compostelana.

En este sentido, la mandataria local ha expresado el deseo de que sea esta iluminación nocturna "un atractivo más" para todas las personas que tienen la fortuna de vivir en Compostela, para las personas de la comarca y aquellas que visiten la ciudad.

También, Merelles ha felicitado a Interventio, por un proyecto que "supondrá un nuevo impulso al atractivo turístico y cultural de Santiago, al convertir la iluminación del entorno en un nuevo recurso de la oferta urbana de la ciudad". A mayores, ha puesto en valor el apoyo de la Xunta, a través de Turismo de Galicia, a la mejora de la iluminación en el entorno de la Catedral.

Por su parte, Miguel Ángel Lorite, ha explicado que su estudio entiende la iluminación artificial como "un lenguaje", con el que intentarán alterar lo mínimo tanto el conjunto monumental como el cielo nocturno, para crear "un ambiente visual pensado para los vecinos".

En esta línea, el proyecto se basa en una interpretación de la morfología urbana y de la historia constructiva, concibiendo la luz como una capa más del espacio. De esta forma, se estructura mediante una jerarquía en la que los elementos principales reciben una presencia gradual y controlada, mientras que los secundarios mantienen niveles más bajos.

Además, presta atención a la continuidad visual entre plazas y tránsitos, favoreciendo a un paisaje nocturno "equilibrado, comprensible y sostenible", en el que la iluminación actúa como herramienta de interpretación.

La Praza das Praterías acogerá el proyecto piloto de la intervención, dadas sus características de espacio complejo con dos plataformas y gran diversidad de usos, permitiendo evaluar el comportamiento de la luz antes de extenderla al resto del entorno.

Adicionalmente, la Casa do Cabido acogerá una muestra que detalla el proceso y los resultados del certamen compuesta por nueve paneles en los que se contextualiza los orígenes de la iluminación artificial y el procedimiento seleccionado, entre otros aspectos.

La ciudadanía podrá participar en visitas guiadas a la exposición los días 21, 26 y 28 de mayo a las 18.30 horas, sin necesidad de inscripción previa hasta completar aforo. Posteriormente, la muestra se trasladará a la Casa das Asociacións de Cornes del 1 al 8 de junio y se realizarán dos visitas guiadas: el martes 1 de junio a las 12.00 y 18.30 horas.