El historiador Felipe Arias, elegido nuevo miembro correspondiente de la Real Academia Galega (RAG)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El historiador lucense Felipe Arias ha sido elegido nuevo miembro correspondiente de la Real Academia Galega (RAG) en un pleno de la institución.

Tal y como ha trasladado la RAG en una nota de prensa, el pleno votó favorablemente la propuesta de incorporación del historiador, arqueólogo y museólogo, director-conservador del Museo Provincial de Lugo (1974-1984) y del Museo do Castro de Viladonga desde su creación en 1983 hasta 2014, año en el que se jubiló.

Además, el nuevo académico es profesor investigador ad honorem de la Universidade de Santiago de Compostela y, cuenta con un "destacado perfil divulgador" alrededor del patrimonio y su conservación en publicaciones periódicas, monografías, cursos y jornadas.

Felipe Arias se interesó desde sus inicios por la muralla romana de Lugo, a la que le dedicó en 1971 la tesis de licenciatura, distinguida con premio extraordinario de la Universidade de Santiago de Compostela, a la que estuvo vinculado como docente hasta 1974.

No fue su única intervención con el monumento, ya que posteriormente participó en diversos proyectos de intervención y seguimiento, como la preparación del dossier para la consecución de la declaración por parte de la Unesco de Patrimonio de la Humanidad.

Entre otros trabajos, participó en campañas como las intervenciones en las Torres do Oeste (Catoira) en los castros do Neixón (Boiro), Penarrubia (Lugo), Castillós (Pantón) o Santa Eulalia de Bóveda.

Asimismo, es miembro de diversas entidades científicas y culturales, entre ellas el Museo do Pobo Galego -- del que es patrón fundador -- y la Real Academia Galega de Belas Artes; y recibió galardones como el Premio Otero Pedrayo (1979) y el Premio da Cultura Galega (2013).