Un hombre de 81 años muere atropellado en Santa Comba (A Coruña)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 81 años ha fallecido a causa de un atropello este domingo en el municipio coruñés de Santa Comba.

Según ha informado el 112, el suceso tuvo lugar en la Avenida Antonio Tomé Taboada. El servicio recibió el aviso alrededor de las 21.00 horas, cuando varios particulares alertaron de que se había producido un atropello y de que se le estaban practicando maniobras de reanimación a la víctima.

El 112 movilizó a los Bomberos de Santa Comba, a la Guardia Civil, a la Policía Local, a los efectivos de Protección Civil de la localidad y al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que envió una ambulancia de soporte vital básico y a personal del Punto de Atención Continuada de Santa Comba.

Pese a los esfuerzos por reanimar al hombre, falleció en el lugar del accidente.