Un hombre se enfrenta a siete años de prisión acusado de agredir sexualmente a un varón en O Barco (Ourense)

OURENSE 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Ourense acoge el próximo martes, a partir de las 09.30 horas, el juicio contra un hombre para el que la Fiscalía pide siete años de prisión por agredir sexualmente a otro varón en O Barco de Valdeorras.

Tal y como se recoge en el escrito del Ministerio Fiscal, el acusado, de 36 años y sin antecedentes penales, envió a la víctima un mensaje por whatsapp en el que le manifestaba que quería hablar con él y le adjuntaba una captura de pantalla de un supuesto vídeo suyo de contenido sexual.

Tras este mensaje, acudió al domicilio del acusado, que le pidió que le practicase sexo oral, a lo que él se negó. En ese momento, recoge Fiscalía, el acusado lo inmovilizó y lo agredió sexualmente.

A continuación, el varón acudió al Hospital comarcal de O Barco de Valdeorras para recibir atención médica y para denunciar lo sucedido.

Así, el Ministerio Fiscal considera estos hechos constitutivos de un delito de agresión sexual, por lo que procedería imponer una pena de siete años de prisión y una indemnización de 10.000 euros por daños morales.