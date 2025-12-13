Los hospitales gallegos se suman desde este lunes a los puntos de vacunación del ensayo clínico ante el virus sincitial

Archivo - Una mujer se vacuna el día de apertura del Instituto Feiral de Vigo (Ifevi) para la doble inmunización frente al COVID y la gripe, a 26 de octubre de 2023, en Vigo, Pontevedra, Galicia (España). - Javier Vázquez - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consellería de Sanidade ha acordado ampliar a los hospitales gallegos el ensayo clínico de la vacuna ante el virus respiratorio sincitial (VRS) en población mayor, que hasta ahora se estaba desarrollando en centros de salud. Se habilitarán un total de 13 nuevos puntos de participación, entre los que se incluyen dos nuevos ambulatorios, que estarán operativos desde este lunes.

Según informa la Xunta, el objetivo de esta medida es facilitar la participación el estudio Sincigal --al que están llamados 900.000 gallegos mayores de 60 años-- de aquellas personas que no tienen cerca alguno de los alrededor de 200 centros de salud que están adheridos al ensayo clínico.

En concreto, podrán vacunarse sin cita previa en los siguientes hospitales: A Coruña, Virxe da Xunqueira (Cee), Arquitecto Marcide (Ferrol), Lucus Augusti (Lugo), A Mariña, Monforte de Lemos, Ourense, Santiago, Pontevedra, O Salnés y Vigo. Además, el Gobierno gallego suma los ambulatorios de Verín y O Barco. El listado actualizado se puede comprobar en www.sincigal.com.

Esta iniciativa de la Consellería de Sanidade y de la Fundación Pública Galega Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela (IDIS) ofrece la posibilidad de vacunarse con Abryso, ya probada por las autoridades para prevernir el VRS.

De este modo, pretende demostrar en la práctica la reducción de ingresos hospitalarios en la población gallega adulta, después de acreditar la eficacia de la inmunización frente al virus en neonatos. En una segunda fase, el estudio se extenderá a toda la población mayor de 18 años.

La Xunta está enviando SMS para informar del estudio. Además, la persona mayor de 60 años que acuda a sus citas de vacunación o en cualquier asistencia sanitaria en los puntos asociados al ensayo clínico recibirá información sobre el estudio Sincigal y tiene la posibilidad de decidir, de manera voluntaria, si quiere participar.