Hospitalizo un vigués de 17 años tras ser agredido en el muslo con un arma blanca en el carnaval de Hío, en Cangas

VIGO 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un joven, vecino de Vigo y 17 años de edad, ha tenido que ser hospitalizado en la noche de este lunes tras ser agredido en el carnaval de Hío, en Cangas, con un arma blanca o un objeto similar.

Según fuentes de la Guardia Civil consultadas por Europa Press, fue sobre las 21.30 horas cuando los agentes recibieron el aviso de la Policía Local al producirse una agresión a un menor de edad en la celebración del carnaval de dicha parroquia de Cangas.

El joven fue atendido en el punto por los servicios sanitarios al estar herido en el muslo de una pierna tras ser agredido con un arma blanca o un objetivo similar. Finalmente, tuvo que ser trasladado al hospital Álvaro Cunqueiro, encontrándose estabilizado.

Ahora, la Benemérita investiga lo ocurrido, sin que por ahora se haya identificado a nadie como posible autor de los hechos, debido a la gran cantidad de personas que se encontraban en la fiesta.