La huelga contra el Estatuto Marco arranca en Galicia con un seguimiento desigual: 16,42% para Sanidade, 84% para O'Mega

Archivo - Edificio de la Consellería de Sanidade en San Lázaro, Santiago de Compostela. - EUROPA PRESS - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Este lunes arranca la huelga médica a nivel nacional contra el Estatuto Marco, que se extenderá hasta este jueves, 30 de abril. En Galicia secundan el paro los sindicatos Simega y O'Mega. Este último cifra el seguimiento en un 84%.

Según los datos facilitados por la Consellería de Sanidade, el seguimiento ha sido del 16,42% en los centros sanitarios de la comunidad gallega.

Más detalladamente, Sanidade apunta que el porcentaje de participación en los siete grandes hospitales del Sergas, en el turno de mañana, ha alcanzado el 22,58%. En cuanto a los hospitales comarcales, el respaldo ha sido del 14,07%. En su conjunto, la actividad hospitalaria ha contado con una participación en la huelga del 21,85%.

Por su parte, en lo que respecta a la atención primaria, el respaldo ha sido del 2,44%. En cuanto a los dos niveles asistenciales, la huelga ha tenido un seguimiento del 16,58%.

Por centros hospitalarios, el paro ha sido secundado por el 26,14% en el caso del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña; el 19,30% en el Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela; el 14,64% en el Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol; el 20,08% en el Hospital Universitario Lucus Augusti; el 20,93% en el Complexo Hospitalario Universitario de Ourense; el 24,17% en el Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra; y el 27,16% en el Complexo Hospitalario Universitario de Vigo.

En cuanto a los hospitales comarcales, el seguimiento ha alcanzado el 6,78% en el Hospital Público de Cee; el 11,76% en el Hospital Público de Barbanza; el 16,10% en el Hospital Público de A Mariña; el 17,57% en el Hospital Público de Monforte de Lemos; el 9,84% en el Hospital Público de O Barco de Valdeorras; el 13,11% en el Hospital Público de Verín; y el 19,23% en el Hospital de O Salnés.

En lo que respecta al seguimiento en primaria esta mañana, por áreas sanitarias, ha sido del 0,28% en la de A Coruña e Cee; del 1,02% en la de Santiago de Compostela e Barbanza; del 2,29% en la de Ferrol; del 2,11% en la de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos; del 2,40% en la de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras; del 2,90% en la de Pontevedra e O Salnés; y del 5,21% en la de Vigo.

Por su parte, en entidades sanitarias como la Axencia Galega de Doazón de Sangue, Órganos e Tecidos (ADOS), la empresa pública de servizos sanitarios Galaria y la Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061, el seguimiento en el turno de mañana ha alcanzado el 1,18%.

O'MEGA DENUNCIA SERVICIOS MÍNIMOS "ABUSIVOS"

El sindicato O'Mega también ha publicado sus datos, según los que el seguimiento de médicos y facultativos de los hospitales públicos ha sido del 84%.

Apuntan que la incidencia ha vuelto a ser "sensiblemente" inferior en los centros de Atención Primaria (centros de salud y puntos de atención continuada), donde el paro fue secundado por el 24% del personal médicos y facultativo.

Alegan que las cifras llegan despues de que la Consellería de Sanidade hubiese decretado unos servicios mínimos que O'Mega considera "abusivos" y tras el vaciado de agendas médicas, recuerdan llevado a cabo por el Sergas en los días previos al paro -extremo que negó el departamento autonómico-.