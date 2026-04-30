La huelga de médicos por el Estatuto Marco concluye con un 20% de respaldo en Galicia, según Sanidade

Archivo - Sede de la Consellería de Sanidade y del Servizo Galego de Saúde (Sergas), en San Lázaro, Santiago de Compostela. - EUROPA PRESS - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El seguimiento de la huelga de médicos convocada a nivel estatal contra el Estatuto Marco ha alcanzado en esta última jornada de abril un seguimiento del 20%, dos puntos por encima del respaldo del miércoles.

Así lo ha comunicado el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, que este jueves ha vuelto a mantener una reunión para analizar los impactos de la huelga en el sistema sanitario gallego.

Ha insistido en que más allá de los porcentajes, son unas 250 cirugías suspendidas cada día de huelga, entre unas 5.000 y 6.000 consultas de atención especializada en el hospital, 3.500 consultas en atención primaria, y entre 600 y 700 pruebas complementarias.

"El impacto es realmente importante porque, insisto, detrás de cada acto de asistencia, hay un paciente que está esperando para ser atendido", ha aseverado.

Ante esta situación, ha vuelto a hacer un llamamiento al Gobierno de España, "en este caso a Pedro Sánchez, ya que con la ministra no hay nada que hablar", para intentar solucionar el problema. "Sin médicos no hay sanidad", ha subrayado.

Además, ha reiterado su respaldo a que exista un marco normativo específico que "recoja la singularidad de la profesión médica y facultativa"; "una mesa realmente vinculante".

DATOS POR SERVICIOS Y ÁREAS SANITARIAS

Según los datos recabados por la Consellería de Sanidade, el porcentaje de participación en los siete grandes hospitales del Sergas, en el turno de mañana, ha alcanzado el 26,99%. En cuanto a los hospitales comarcales, el seguimiento ha sido del 17,69%. En su conjunto, la actividad hospitalaria ha contado con una participación en la huelga del 26,18%.

En lo que respecta a la atención primaria, el seguimiento ha alcanzado el 2,75% de participación. En el total de los dos niveles asistencias, la huelga ha tenido un respaldo del 19,80%.

Por centros hospitalarios, el paro ha sido secundado por el 26,35% en el caso del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña; el 25,09% en el caso del de Santiago de Compostela; el 18,76% en el caso del de Ferrol; el 25,41% en el Hospital Universitario Lucus Augusti; el 21,29% en el Complexo Hospitalario Universitario de Ourense; el 27,81% en el de Pontevedra; y el 35,96% en el de Vigo.

En cuanto a los hospitales comarcales, el seguimiento ha alcanzado el 13,73% en el Hospital Público de Cee; el 22,06% en el Hospital Público de Barbanza; el 17,8% en el Hospital Público de A Mariña; el 20,78% en el Hospital Público de Monforte de Lemos; el 3,28% en el Hospital Público de O Barco de Valdeorras; el 13,11% en el Hospital Público de Verín; y el 27,38% en el Hospital del Salnés.

En lo que respecta al seguimiento en atención primaria en el turno de mañana, por áreas sanitarias, ha sido el siguiente: área sanitaria de A Coruña e Cee, 0,55%; área sanitaria de Santiago de Compostela e Barbanza, 1,27%; área sanitaria de Ferrol, 3,05%; área sanitario de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos, 3,05%; área sanitaria de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras, 0,9%; área sanitaria de Pontevedra e O Salnés, 2,9%; y área sanitaria de Vigo, del 6,36%.

Por su parte, en entidades sanitarias como la Axencia Galega de Doazón de Sangue, Órganos e Tecidos (ADOS), la empresa pública de servicios sanitarios Galaria y la Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061, el seguimiento en el turno de mañana ha alcanzado el 1,18%.

SIMEGA REITERA SUS PETICIONES

El sindicato de Médicos de Galicia (Simega) también ha reiterado su exigencia de que se cree un Estatuto Propio para Médicos y Facultativos "como marco para corregir el desequilibrio estructural que sufre la sanidad pública en España, una contradicción estructural en la que los médicos asumen la toma de decisiones clínicas complejas que sostiene el sistema, mientras que el modelo organizativo los trata como meros ejecutores sin un reconocimiento real de ese papel".

En un comunicado, lamentan que esa "desconexión" ha roto el equilibrio del sistema, "provocando agotamiento profesional, deterioro asistencial y pérdida de calidad".

"En este contexto, la movilización actual no se limita a reivindicaciones laborales, sino que plantea la necesidad de reconocer el papel real del médico y reordenar el sistema en torno a esa realidad. Partiendo de esa base, las reivindicaciones de esta huelga no son medidas aisladas, sino herramientas para corregir ese desequilibrio estructural, de manera que la creación de un Estatuto Propio busque dotar de un marco específico a una profesión con responsabilidades diferenciales, reconociendo su papel central en la toma de decisiones", argumentan.