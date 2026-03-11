La huelga de médicos en primaria ronda el 3,5% de seguimiento en el turno de tarde de este miércoles, según Sanidade

Archivo - Sede de la Consellería de Sanidade y del Servizo Galego de Saúde (Sergas), en San Lázaro, Santiago de Compostela. - EUROPA PRESS - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El seguimiento de la huelga de facultativos de atención primaria convocada por el sindicato O'Mega ha sido de un 3,5% en el turno de tarde de este miércoles, según los datos facilitados por la Consellería de Sanidade.

Por áreas sanitarias, el seguimiento en el área sanitaria de A Coruña e Cee ha sido del 1,96%; en la de Pontevedra e O Salnés, 4,76%; y en la de Vigo, 11,76%.

El paro no ha tenido seguimiento en el área sanitaria de Ferrol, en la de Santiago e Barbanza, en la de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras, ni en la de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos.