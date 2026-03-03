La huelga de médicos, respaldada esta mañana por un 6%, suspendió este lunes más de 5.500 consultas

Archivo - Sede de la Consellería de Sanidade y del Servizo Galego de Saúde (Sergas), en San Lázaro, Santiago de Compostela. - EUROPA PRESS - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El seguimiento de la huelga de facultativos de atención primaria convocada por el sindicato O'Mega ha alcanzado este martes en el turno de mañana un 6,05%, según los datos facilitados por la Consellería de Sanidade. El paro provocó este lunes, apuntan, más de 5.500 consultas.

Por áreas sanitarias, el seguimiento en el área de A Coruña e Cee fue del 6,47%; en la de Ferrol, 7,81%; en la de Santiago de Compostela e Barbanza, 6,92%; en la de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos, 1,79%; en la de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras, 1,78%; en la de Pontevedra e O Salnés, 4,85%; y en la de Vigo, 10,47%.

El departamento sanitario apunta que, como consecuencia del paro, se suspendieron este lunes en Galicia 5.519 consultas de atención primaria.

Por ello, la consellería insta a la central sindical a sumarse al acuerdo mayoritario sobre primaria "para evitarles a pacientes y profesionales los efectos de un paro indefinido".

Recuerdan que el departamento sanitario realizó el pasado viernes "un gran esfuerzo negociador" con el sindicato convocante de la huelga indefinida para desconvocar el paro. "La postura adoptada por el sindicato convocante, que rechazó la desconvocatoria cautelar de la huelga, ha impedido llegar a un acuerdo para evitar un paro perjudicial para los pacientes y los profesionales de la sanidad pública", remarcan.