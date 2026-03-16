La huelga de médicos supera el 2,62% en atención hospitalaria y el 4,80% en primaria, según Sanidade

Archivo - Sede de la Consellería de Sanidade y del Servizo Galego de Saúde (Sergas), en San Lázaro, Santiago de Compostela. - EUROPA PRESS - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El seguimiento de la huelga de médicos en el turno de tarde desde lunes alcanzó el 2,62% en atención hospitalaria y el 4,81% en atención primaria.

Según los datos comunicados por la Consellería de Sanidade, el porcentaje de participación en los siete grandes hospitales del Sergas, en el turno de tarde, alcanzó el 3,02%.

En cuanto a los hospitales comarcales, el seguimiento fue del 0,78%. Por centros hospitalarios, el paro fue secundado por el 1,82% en el caso del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña; por el 5,56% en el Hospital Universitario Lucus Augusti; el 6,10% en el Complexo Hospitalario Universitario de Ourense; el 9,86% en el de Pontevedra.

En este turno de tarde, la huelga no tuvo seguimiento en el Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela; en el de Ferrol; y en el de Vigo. En el conjunto de los hospitales generales, el seguimiento medio de la huelga alcanzó el 3,02%.

En el caso de los hospitales comarcales, el seguimiento alcanzó el 5,56% en el Hospital Público de Cee. En los restantes hospitales comarcales no tuvo seguimiento. En el conjunto de los hospitales comarcales, el seguimiento medio de la huelga fue del 0,78%.

SEGUIMIENTO EN ATENCIÓN PRIMARIA

En cuanto al seguimiento en atención primaria en el turno de tarde, por áreas sanitarias, fue el siguiente: área sanitariA de A Coruña y Cee, 1,86%; área sanitaria de Santiago de Compostela e Barbanza, 2,63%; área sanitaria de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras, 3,17%; área sanitaria de Pontevedra e O Salnés, 4,76%; y área sanitaria de Vigo, del 14,50%.

En el área sanitaria de Ferrol y en la de Lugo, A Mariña y Monforte de Lemos no tuvo seguimiento.

Del mismo modo, en entidades sanitarias como son la Axencia Galega de Doazón de Sangue, Órganos e Tecidos (ADOS), la empresa pública de servicios sanitarios Galaria y la Fundación Pública Urgencias Sanitarias de Galicia-061, no se registró seguimiento de la huelga en el turno de tarde.