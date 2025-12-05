La huelga de transporte por carretera paraliza este viernes Ferrolterra, Eume y Ortegal sin registrar incidentes

Concentración por la huelga de transporte por carretera en Ferrol - EUROPA PRESS

FERROL, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El sector del transporte de viajeros por carretera en la provincia de A Coruña secunda este viernes una jornada de huelga como reacción al "inmovilismo" de la patronal en la mesa de negociación del convenio colectivo, según ha denunciado el responsable de CIG Transportes en Ferrol, Javier Rodríguez.

Aún así, la movilización no está registrando incidentes y los trabajadores se concentraron desde las 11.00 horas ante el edificio de la Xunta, en la plaza de España.

Rodríguez ha justificado las movilizaciones, convocadas por los sindicatos CIG, CCOO y UGT, como una "reacción directa a la insultante oferta de la patronal de un 1,2% de subida salarial para este año". Esta es la primera de varias jornadas de paro convocadas para forzar el desbloqueo del conflicto.

Sobre el desarrollo de la jornada, el sindicalista ha indicado que en el servicio de transporte urbano los servicios mínimos están funcionando con normalidad.

No obstante, ha señalado que en el resto de los servicios se está registrando un parón, "promocionado en cierta medida por parte de la patronal, que prefieren no arriesgar los buses y a las personas trabajadoras".

El representante de CIG ha advertido de una escalada del conflicto si no hay avances en las negociaciones, y si las cuatro jornadas de huelga convocadas para este mes de diciembre, no son suficientes para desbloquear la situación, "barajan la opción de plantear la convocatoria de huelga indefinida a partir del 12 de enero", ha sentenciado.