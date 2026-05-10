La huella periodística de Begoña Caamaño: honestidad, compromiso social y una vida dedicada a la radio

La periodista, escritora y activista Begoña Caamaño - RAG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 May. (EUROPA PRESS) -

Las preguntas impulsan el proyecto literario de Begoña Caamaño y de las preguntas de la periodista emerge la narradora, una profesional "situada en la tensión entre la realidad, su comprensión y su afán por transformarla". Así definía su coetánea y colega Ana Romaní en la Real Academia Galega (RAG) a la periodista, escritora y activista Begoña Caamaño (Vigo, 1964), homenajeada este 2026 en el Día das Letras Galegas.

Autora tardía --pues publicó su primera novela 'Circe ou o pracer do azul' (2009) a los 45 años, a la que seguiría 'Morgana en Esmelle' (2012)--, Caamaño desarrolló una intensa carrera profesional como periodista, especialmente en medios radiofónicos y, singularmente, en Radio Galega, donde comenzó a trabajar en 1989.

"En tiempos en los que la comunicación social está intoxicada por la divulgación de rumores que difunden el odio, la intolerancia y la confusión", el presidente de la RAG, Henrique Monteagudo, celebra en la tribuna 'A luz e a voz de Begoña Caamaño' a una periodista "defensora de la información veraz", una ciudadana comprometida y con un perfil "definido por la militancia sindical y la implicación en el movimiento feminista".

Años después de su muerte en 2014, compañeras, amigas y colegas coinciden en diferentes entrevistas con Europa Press en que el legado de Begoña Caamaño permanece vivo en cada reivindicación por unos medios públicos "libres, igualitarios y comprometidos con la verdad".

En esta línea, la periodista Lucía Junquera --directora del podcast 'Poñer a voz', dedicado a la figura de Begoña Caamaño-- reivindica a la homenajeada el 17 de mayo como una voz "adelantada para su época" y que, incluso hoy, estaría "muchísimo más avanzada" que generaciones jóvenes por sus ideas políticas y sociales.

De hecho, señala que algunas cuestiones "sorprendentes" hoy en día, Caamaño ya las mencionaba a principios de los años 2000. Para Junquera, la honestidad es el pilar de la carrera periodística de Caamaño, destacando que la viguesa no separaba sus valores y principios de su práctica profesional.

UNA CARRERA UNIDA A LA RADIO

En una entrevista con Europa Press, Junquera destaca que Caamaño entendía el periodismo no como una tarea individual, sino como algo construido desde lo colectivo. Así, en el año 1986 Caamaño inicia su carrera profesional en la emisora viguesa Radio Noroeste, en la que realiza un curso de radio y pasa a formar parte de los servicios informativos.

Tras su paso por esta emisora, es contratada por la Cadena COPE para trabajar en los servicios informativos de Radio Popular del año 1988 a 1989. Desde 1989 trabaja en la Radio Galega, primero en la delegación de Vigo y desde 1992 en la sede central en Santiago de Compostela, donde trabajó como redactora de los servicios informativos hasta su incorporación al Diario Cultural.

Fue durante su paso por Radio Noroeste cuando Begoña Caamaño cruzó su camino con la periodista Amanda Álvarez, junto a quien trabajó en esta emisora desde el año 1985 hasta el 1987. "Era una persona extraordinaria, generosa y para ella la sororidad no era una reflexión, era una práctica diaria. Como periodista tenía credibilidad, perdimos a una gran periodista y a una gran amiga", reflexiona en una entrevista concedida a Europa Press.

"Ella se involucraba mucho en las informaciones y trabajaba por una sociedad más justa, más igualitaria, más libre y, sobre todo, por la igualdad de derechos", señala. "Compartimos 30 y tantos años de amistad y de vida laboral. Y, desde el principio, la verdad es que Begoña destacaba entre el resto de las compañeras", concluye.

Por su parte, la periodista María Xosé Porteiro --que acaba de publicar un libro titulado 'Begoña Camaño, xornalismo para a cidadanía'-- destaca de la homenajeada "su interés por ayudar a cambiar el mundo".

"Era una periodista con decencia, con curiosidad, vinculada a su vez con una inteligencia notable, y con interés por las cosas que pasaban en su entorno", reflexiona esta profesional de la información con la que Caamaño compartió círculos gran parte de su vida.

Preguntada por la huella humana y profesional que dejó y que ayuda a comprender a la viguesa, Porteiro la define como "una persona muy inteligente, ambiciosa por saber, por conocer las técnicas para hacer lo mejor posible lo que había que hacer, por ser excelente en lo que hacía y con un afán de justicia laboral, de género, y con una visión panorámica del mundo".

"DEFENDÍA QUE LOS MEDIOS PÚBLICOS DEBEN SER VERACES"

Asimismo, su trabajo como periodista va acompañado de una gran actividad sindical, según explican. Así, participa como ponente en el I Congreso del Sindicato de la Información de Galicia, que tuvo lugar en Vigo en el año 1987, y como miembro del Comité de Empresa de la Radio Galega desempeña el cargo de presidenta del Comité Interempresas de la CRTVG.

Caamaño vivió lo que Junquera define como un "papelón": liderar las protestas contra la "manipulación informativa" durante la crisis del Prestige a principios de los 2000 mientras mantenía su trabajo diario en la redacción.

"Su papel en la defensa de los medios fue total y absoluto en los 30 años que trabajó en la radio", algo en lo que también coincide Amanda Álvarez, quien asegura que Caamaño dejó los servicios informativos "porque no estaba de acuerdo con la línea editorial y con la información que se estaba haciendo en ese momento porque defendía que los medios públicos fueran veraces".

Asimismo, recuerda que "dentro de los conflictos laborales ella hacía unas informaciones muy críticas contra las políticas del gobierno y no pensaba en las consecuencias si consideraba que una información había que darla".

En esta línea, la periodista Ana Romaní --junto a quien Begoña Caamaño trabajó en Radio Galega-- recuerda que Caamaño fue una de las impulsoras de la Asociación de Mulleres Galegas na Comunicación (MUGACOM), asociación constituida el 8 de marzo de 1997 en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la USC.

El objetivo era defender el tratamiento igualitario en el campo laboral y abordar el estudio de la imagen de las mujeres en los medios, tal y como explica el Consello da Cultura Galega.

"Decidimos crear Mulleres Galegas na Comunicación porque veíamos la necesidad urgentísima de que los medios tomaran conciencia de su papel en lo que respecta a la situación de las mujeres, tanto en la situación profesional de las periodistas dentro de los medios y la discriminación, como la imagen que los medios construyen y reflejan de las mujeres en la sociedad", relata Romaní.

EL COMPROMISO DE BEGOÑA CON LA HONESTIDAD

Aunque la vida profesional de Begoña Caamaño estuvo vinculada mayoritariamente a los informativos, durante sus últimos años decide incorporarse a programas. Así, empieza a formar parte del equipo del Diario Cultural entre 2001 y 2003, y nuevamente de 2008 al 2010.

Un legado profesional y personal que, quienes compartieron profesión con ella vinculan con una idea fundamental: el hecho de que informar desde la honestidad también es una forma de compromiso.

La homenajeada este año en el Día das Letras Galegas deja así el retrato de una profesional comprometida con sus ideas, con sus valores, pero también con las principales problemáticas sociales de la época, una profesional convencida de que el periodismo debía servir a la ciudadanía.