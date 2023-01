El secretario de Estado de Medio Ambiente lamenta el retraso de la Xunta en enviar la información para las evaluaciones medioambientales de los parques eólicos

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, considera que la Ley del Litoral de Galicia es "casi una declaración de independencia", algo que ve "sorprendente" al venir de un partido como el PP, "muy beligerante en cuanto a conservar competencias del Estado frente a posibles actitudes soberanistas".

"No sabemos cuál será el resultado, no sabemos si será recurrible o no porque es todavía un planteamiento muy preliminar", comenta el secretario este domingo en una entrevista concedida a Cadena Ser Galicia y recogida por Europa Press, donde señala que, en base a lo conocido, "parece que la Xunta quiere sacar de la Constitución una materia que por sus competencias no puede hacer". "Es una competencia estatal por determinación de la Constitución", afirma.

Confía Morán en no encontrarse con el Gobierno gallego en los tribunales, pero recuerda que hace algunas semanas el Tribunal Constitucional se pronunció sobre un recurso de la Xunta en el marco de la Ley de Cambio Climático, respecto al artículo que recoge las competencias del Estado en materia de gestión litoral. "Y el TC dio un tirón de orejas que creo que debería de servirles de lección para no insistir. No han entendido del todo bien el mensaje que el TC envió con su última sentencia", comenta.

El número 2 de Medio Ambiente también se ha pronunciado sobre la tramitación de parques eólicos, cuyo plazo finaliza en 10 días. A este respecto, Morán ha matizado que sólo puede responder por las evaluaciones medioambientales que hace el ministerio.

"Ha habido un tremendo retraso en la aportación de los informes para llevar a término las evaluaciones. Tuvimos que reiterar la petición de esa información varias veces el año pasado, siempre con la misma respuesta, que esos parques estaban fuera del ámbito de planificación de la Xunta y que no iban a emitir los informes. Y nosotros, para hacer esa evaluación, necesitamos esos informes", ha explicado Morán.

"En diciembre --ha continuado--, se les dio un ultimátum diciéndoles que, si no enviaban, nos veríamos en la obligación de archivarlos y que las consecuencias que se derivaran tendría que asumirlas la Administración responsable. Ahora sí emiten todos los informes, que llegaron a principios de enero y que tienen que estar resueltos el día 25; llegaron in extremis".

Sobre la eólica marina, el secretario de Estado ha avanzado que los planes de ordenación del espacio marino se conocerán "en las próximas semanas". Aunque entiende la preocupación del sector pesquero, espera que la planificación "deje racionalmente insatisfechos a todos". "No se puede atender el 100% de las expectativas de todos, pero será un mecanismo que equilibre", ha señalado.

HIDRÓGENO VERDE Y ESTRATEGIA DEL LOBO

En cuanto a que Galicia se haya quedado sin las ayudas estatales para el hidrógeno verde, Morán ha afirmado que habrá más oportunidades. "Aún se está iniciando este camino, así que seguirá habiendo oportunidades como con el resto de energías. Esto tiene por delante una larga vida", ha apuntado.

Otro de los temas abordado por el número 2 del Ministerio ha sido la aplicación de la estrategia estatal del lobo, "aprobada en conferencia sectorial". "El resto de comunidades la han ido incorporando. Espero que impere la racionalidad y la Xunta, más allá de ese planteamiento de discrepancia política, ponga por delante los intereses de los ganaderos", comenta.

Por último, y respecto al pronunciamiento del Tribunal Supremo sobre el futuro de Ence en la ría de Pontevedra, Hugo Morán se ha limitado a decir que "lo que el Supremo decida tendrá que ser acatado por todas las partes" y que el Ministerio "gestionará el litoral en los términos que resulten de esa sentencia".