Hydnum Steel y Resonac Graphite se alían para desarrollar iniciativas sostenibles para la industria siderúrgica

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Hydnum Steel y Resonac Graphite han firmado un acuerdo estratégico para explorar oportunidades de colaboración en el desarrollo de iniciativas sostenibles para la industria siderúrgica.

El memorando de entendimiento rubricado por ambas empresas refleja el "compromiso compartido" de liderar la transición hacia prácticas más responsables y sostenibles, "promoviendo la innovación tecnológica y la reducción de la huella de carbono", destacan ambas compañías en un comunicado.

En línea con este objetivo, el proyecto de Hydnum Steel ha recibido una financiación de 60 millones de euros procedentes del 'Perte' de descarbonización industrial.

"Esta colaboración, inédita en el sur de Europa, gira en torno a dos ejes clave para descarbonizar la producción de acero en los que ambas compañías centrarán sus esfuerzos", resaltan.

Por un lado, el suministro de electrodos de grafito de alto rendimiento 'UHP' (Ultra High Power), elementos esenciales para la producción de acero mediante horno de arco eléctrico. Por otro, Resonac Graphite incorporará tecnología avanzada para garantizar un rendimiento eficiente.

Para ello contará con AMI Automation, filial integrada a su negocio en 2023 y especializada en soluciones innovadoras para hornos de arco eléctrico, que mejoran la eficiencia energética, la seguridad en la acería y la reducción de emisiones.

"MÁS NECESARIO QUE NUNCA"

El representante de Hydnum Steel Fernando Pessanha reivindica que este acuerdo "refuerza" el compromiso de acelerar la transformación de la industria siderúrgica, apostando por tecnologías limpias y materiales optimizados. "La colaboración con un referente global como Resonac nos permite avanzar hacia una producción de acero limpio y altamente competitivo", asegura.

Por su parte, el presidente y CEO de Resonac Graphite Business Unit para EMEA David Germade, afirma que "en un contexto geopolítico como el actual, los proyectos que apuestan por una descarbonización real y efectiva de la industria son más necesarios que nunca".

El acuerdo establece un marco de colaboración con planes para realizar estudios conjuntos, pruebas piloto y la implementación de tecnologías innovadoras en las plantas de producción de Hydnum Steel.

Ambas compañías reafirmaron su compromiso de compartir conocimientos y recursos para alcanzar sus objetivos comunes de sostenibilidad y liderazgo tecnológico.