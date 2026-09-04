Iberdrola y Naturgy impulsan un proyecto para captar agua del Sil para una central hidroeléctrica

OURENSE, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

A Senra Infraestucturas, una sociedad impulsada de forma conjunta por Iberdrola y Naturgy, ha solicitado a la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (CHMS) una concesión para aprovechar hasta 75.000 litros por segundo de los ríos Sil y Edrada, en el municipio ourensano de Parada de Sil, para una central de almacenamiento hidráulico de energía.

La petición ha sido recogida en un anuncio publicado este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que abre un periodo de información pública y de competencia de proyectos. El procedimiento permite que otras empresas presenten durante un mes propuestas alternativas.

La iniciativa plantea utilizar agua de los ríos Sil y Edrada para un sistema de almacenamiento hidráulico de energía. La publicación en el BOE no supone la autorización del proyecto ni la concesión definitiva del aprovechamiento, sino que se trata del inicio del procedimiento administrativo para determinar el proyecto que pueda resultar adjudicatario del uso solicitado.

Una vez finalizado el plazo de presentación de peticiones, la apertura de los documentos técnicos tendrá lugar a las 12.00 horas del séptimo día hábil en las oficinas de la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, en Ourense.

"NO HAY DECISIÓN DE INVERSIÓN TOMADA"

Por su parte, fuentes del proyecto han indicado a Europa Press que, por el momento, "no hay" ninguna decisión de inversión tomada al respecto de esta iniciativa que se está originando.

De esta forma, la determinación de invertir dependerá de dos factores: una amplia concesión hidroeléctrica y pagos por capacidad.