Iceta inaugura el Archivo Provincial de Ourense

La Xunta pide fondos al ministro para actuaciones en bibliotecas en Vigo y Pontevedra

OURENSE, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura y Deportes, Miguel Iceta, ha visitado esta mañana la ciudad de Ourense para inaugurar, junto con el conselleiro de Cultura de la Xunta de Galicia, Román Rodríguez, el Archivo Histórico Provincial de la ciudad, donde ha aprovechado para celebrar que "los grandes equipamientos culturales formen parte de todo el territorio nacional".

"Cuando las administraciones trabajan unidas se consiguen grandes cosas", ha resaltado Iceta, que alaba que "el modelo estatal logra que haya grandes equipamientos por todo el estado". Así, ha explicado que es quien se encarga de la inversión, aunque depués la gestión concreta corresponde a cada comunidad, "en un buen sistema que está funcionando y está permitiendo grandes inversiones".

Con el ejemplo del Archivo Histórico de Ourense, pero refiriéndose a todo el patrimonio cultural, ha expuesto que "es necesario conservarlo y respetarlo, pero además también darle uso y poner la disposición de la gente".

De este modo, ha hecho referencia a la infraestructura ourensana, donde se ha disculpado por algunos retrasos "debido a problemas de obra" y también al mayor tiempo al encontrarse con "restos arquitectónicos, así como enfrentarse a una pandemia". Pero ha proclamado que este jueves se celebra que, finalmente, la obra se ha culminado y "está en pleno funcionamiento".

"Este equipamiento es magnífico para Ourense, para Galicia y para España", asevera. "Se corre el riesgo de pensar que los grandes equipamientos culturales tienen que estar en las grandes ciudades y es un error, porque España somos todos y todos hemos de sentirnos copropietarios y partícipes de todo lo que se hace", razona.

Del mismo modo, ha manifestado que cuando tiene oportunidad de ver cómo el Estado "se hace presente en todo el conjunto" del territorio, "es un motivo de orgullo y satisfacción y también de votos para el futuro": "Siempre me pasan lista de las cosas pendientes y siempre supera con mucho la celebración de lo que vamos haciendo, pero me alegro porque el día que nos resignemos, que pensemos que ya está todo hecho, estaremos haciendo las cosas mal y no estaremos a la altura de las expectativas ciudadanas".

MUSEO ARQUEOLÓGICO

También se ha referido a las obras del museo arqueológico para pedir prudencia, pues, aunque haya una fecha de finalización, "las cosas siempre se alargan un poco más, pero lo que la ciudadanía tiene que tener es la tranquilidad de que se trabaja en ello".

"No vamos a parar hasta acabar, por lo tanto, pronto podremos hacer un acto como este para inaugurar las nuevas instalaciones", explica.

"Cada vez es menos la gente que hace reproches de cómo gastamos el dinero en esto habiendo otras necesidades, porque nuestra cultura, nuestro patrimonio es una necesidad vital. Sin saber lo que fuimos no sabremos explicar nunca suficientemente bien lo que somos", ha dicho, al tiempo ha puesto como ejemplo "los grandes museos arqueológicos de otras provincias como Tarragona o Sevilla".

INVERSIÓN DE LA XUNTA

Por su parte, el conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, ha ensalzado que los sucesivos gobiernos han mantenido el compromiso con la renovación de los equipamientos culturales de Ourense. Destaca la puesta en valor no solo del archivo, sino también de la Biblioteca Pública Nós y del museo arqueológico de la ciudad, que "contribuyen a incentivar la riqueza histórica" de la tercera ciudad de Galicia.

De este modo, ha recordado que la colaboración entre Xunta y Gobierno central "es necesaria" y que en el caso de estos proyectos comenzó hace más de una década y "se mantuvo a lo largo del tiempo con ministros de partidos distintos" para "lograr definir hoy un circuito ourensano especialmente diverso en su actividad".

Asimismo, ha manifestado que el Gobierno autonómico realiza una inversión anual para el funcionamiento y programación de estos espacios que "asciende a casi dos millones de euros para salario y mantenimiento".

Y ha aprovechado la visita de Iceta para solicitar el apoyo estatal para otros proyectos estratégicos en las ciudades de Vigo y Pontevedra, en concreto para una Biblioteca Pública del Estado y para una intervención urgente en los depósitos de la Biblioteca Pública de Pontevedra.

AUSENCIA DE JÁCOME

Al acto no ha acudido el regidor municipal, Gonzalo Pérez Jácome (Democracia Ourensana). Preguntado el ministro sobre si se ha debido a que no ha recibido invitación, Iceta ha hecho un alegato sobre que lo "verdaderamente importante" es "hacer un esfuerzo de pedagogía" porque "es lógico" que el acto "lo protagonicen el Gobierno del Estado y el de la Xunta de Galicia, ya que son las administraciones implicadas en él".

"Tengo una cartera digamos compleja desde este punto de vista, porque la competencia de cultura es de las comunidades autónomas, pero el Estado no se va a desentender. Por tanto, supongo que quienes han diseñado este acto han pensado en reforzar esta idea de cooperación entre Xunta de Galicia y Reino de España", ha zanjado.