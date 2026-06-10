Icomos concluye que deberían anularse las autorizaciones de la Xunta a la mina de Touro al afectar al Camino de Santiago

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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos) ha concluido que las autorizaciones concedidas por la Xunta para la explotación de la mina de Touro-O Pino "deberían anularse" al no ser consultadas previamente con la Unesco y afectar al Camino de Santiago, declarado Patrimonio Mundial.

"Las autorizaciones concedidas para la explotación minera de la mercantil Cobres San Rafael en el entorno del Camino de Santiago, que, de conformidad al artículo 1722 de las Directrices Operativas de la Convención del Patrimonio Mundial, debieran anularse toda vez que no han sido consultadas previamente con la Unesco", recala el informe --avanzado por 'El Diario'-- elaborado a petición del concejal de Medio Ambiente y Camino de Santiago del Ayuntamiento Touro, Darío Rey Suárez.

El documento circunscribe su análisis al proyecto industrial estratégico de explotación minera promovido por Cobres San Rafael y su posible afección sobre el Camino de Santiago (Camino Primitivo) a su paso por los términos municipales de O Pino y Touro.

El Camino de Santiago, según recuerda, está inscrito en la lista de Patrimonio Mundial, por lo que, de acuerdo con la Convención del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural celebrada en París el 16 de noviembre de 1972, cualquier actuación sobre estos bienes o áreas de protección debe ser consultada a la Unesco o con el propio Icomos.

En este contexto, el informe afirma que, a partir de los antecedentes y datos existentes que definen la explotación minera, "no consta" que se actuase conforme a dichas directrices, "con el riesgo que ello supone para los bienes inscritos en la lista de Patrimonio Mundial".

Asimismo, sostiene que "no existe constancia de que se hayan solicitado" estudios de impacto patrimonial ni otras autorizaciones específicas relacionadas con las actuaciones proyectadas, ni por parte de los ayuntamientos afectados, ni de la Xunta, ni del Gobierno central como garante ante la Unesco de la conservación del bien.

Por todo ello, el Icomos concluye que se "incumplieron diferentes determinaciones de carácter procedimiental, alguna de ellas fundamentales".

Entre esas infracciones, el Icomos aclara que los Estados Partes tienen la obligación de notificar "por adelantado" al Centro de Patrimonio Mundial de la Unesco antes de considerar cualquier acción, "toda cuanta propuesta pueda tener un impacto en y sobre el Patrimonio Mundial".

Por ello, el informe sostiene que las autorizaciones concedidas para la explotación minera de Cobres San Rafael en el entorno del Camino de Santiago "debieran anularse" al no haber sido consultadas previamente con la Unesco.

El organismo también subraya el carácter "fundamental" de las evaluaciones de impacto patrimonial y recuerda que estas deben iniciarse "desde el mismo instante en que se considere que cualquier actuación o proyecto de intervención pueda afectar al Patrimonio Mundial", manteniéndose "continuo en el tiempo" durante todas las fases del proyecto.

"Cualquier decisión debe ser considerada con carácter previo y a través de una evaluación de impacto, que deberá tratar los bienes del Patrimonio Mundial como elementos sensibles y valiosos", incluye el informe.

Finalmente, recalca que la Evaluación de Impacto Patrimonial debe "promover y fomentar" la participación "efectiva, inclusiva y equitativa" de los titulares de derechos, las comunidades locales y otras partes interesadas.

"No basta con el cumplimiento de un proceso de exposición pública a fin de dar conformidad a un derecho establecido por un texto legislativo", recala el documento.

RECOMENDACIONES DEL ICOMOS

Por todo ello, recomienda a las autoridades responsables que realicen una Evaluación de Impacto Patrimonial "independiente" que analicen "profundamente los impactos, sobre todo desde el punto de vista visual y de su apreciación, que estudie alternativas, que proponga medidas de mitigación y que cuente con la participación de las comunidades locales".

Esa evaluación tiene que considerar las interdependencias entre el bien Patrimonio Mundial, su zona de amortiguamiento y su contexto más amplio donde "se desarrollan actuaciones con impacto potencial".

El Icomos-España, con el objetivo de proteger el Camino de Santiago, ha manifestado su "total y desinteresada colaboración" tanto a las autoridades responsables como a la empresa promotora de la mina y las invita a "formalizar una mesa de trabajo conjunta que permita la eliminación de los impactos que sobre el Camino de Santiago se produzcan".

COMUNICADO DE COBRES SAN RAFAEL

Por su parte, Cobres San Rafel ha señalado que el proyecto de la mina de Touro-O Pino "no afecta" al Camino de Santiago "ni a su ámbito de protección y amortecimiento".

"Esta conclusión está justificada en la Evaluación de Impacto Ambiental y en la documentación técnica complementaria", han remarcado fuentes de la empresa a Europa Press.