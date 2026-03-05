Identificados en Lugo varios conductores que superaban la tasa de alcoholemia y que circulaban con conductas de riesgo

Archivo - Detenido en Lugo un joven por conducir de forma temeraria un coche robado y bajo los efectos de alcohol y drogas - POLICÍA LOCAL DE LUGO - Archivo

LUGO 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Varios conductores han sido identificados en Lugo superando la tasa de alcoholemia permitida y circulando con conductas de riesgo, según ha informado la Policía Local en su parte de incidencias.

Ha sido en el marco de las actuaciones llevadas a cabo en los últimos días en materia de seguridad vial y dentro de los dispositivos habituales de control y vigilancia del tráfico en las calles de la ciudad.

Estas intervenciones, señala, "han permitido detectar múltiples conductas de riesgo relacionadas con el consumo de alcohol al volante, así como otras infracciones que pueden comprometer la seguridad de los usuarios de la vía". Por ello, los agentes han procedido a tramitar las denuncias administrativas correspondientes e incoar procedimientos penales en los casos más graves.

En el área de los niveles administrativos de alcoholemia, los controles realizados en diferentes puntos de la ciudad permitieron detectar a varios conductores que excedían la tasa máxima permitida, en zonas como la Rolda da Muralla, plaza do Rei o Rolda das Fontiñas.

En el caso de una conductora intentó aparcar varios metros antes de un control policial lo que llamó la atención de los agentes debido a las dificultades que presentó para maniobrar y a los indicios externos de consumo. En la Avenida de A Coruña, se interceptó a otra conductora que circulaba en zigzag.

En la calle Tino Grandío, los agentes observaron al conductor de un patinete eléctrico ignorando un semáforo en rojo. Al ser sometido a una prueba de alcoholemia, presentó 0,68 y 0,62 miligramos por litro. Durante la identificación, el hombre mostró inicialmente una fotografía de su DNI en su teléfono móvil, la cual no ofreció credibilidad a los agentes.

Posteriormente presentó un pasaporte con una afiliación diferente. Por este motivo, fue trasladado a comisaría, donde se le incautó el documento y se iniciaron las investigaciones para determinar su autenticidad y la posible existencia de un presunto delito de usurpación del estado civil.

Junto a otros controles, que derivaron también en la apertura de actas por distintas infracciones, en el marco de un dispositivo de vigilancia desarrollado en las inmediaciones del Hospital Universitario Lucus Augusti, los agentes identificaron y denunciaron a dos personas que ingresaban a la vía para indicar a los conductores las plazas de estacionamiento libres.