Identifican a los autores de nuevos vertidos de material en Culleredo, procedentes de un taller y un local hostelero

Vertido depositado en una carretera de Culleredo (A Coruña) procedente de un local de hostelería en obras. - AYUNTAMIENTO DE CULLEREDO

A CORUÑA, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Culleredo (A Coruña) ha identificado a los responsables de tres nuevos vertidos incontrolados de material. Uno de ellos, ubicado en una zona de monte de Ledoño, procedía de un taller de automoción de Arteixo; y otros dos puntos, ambos en la carretera de la Torre de Celas hacia Ternande, están relacionados con una reforma en un local hostelero de A Coruña.

En el primer caso, el pasado viernes fue detectado un vertido de residuos en una pista forestal, ubicada a pocos metros del punto limpio. Hasta el lugar se desplazó una patrulla de la Policía Local, que halló en la zona partes de placas de matrículas, recipientes de aceite de motor, trozos de carrocerías y piezas mecánicas.

Los agentes localizaron el posible origen en un taller, situado en el término de Arteixo, para lo que se contó con la colaboración de la Policía Local del municipio. La patrulla cullerdense contactó con el propietario, que en un primer momento alegó que "le había desaparecido" dicho material, según relata el Ayuntamiento.

Con todo, no presentó denuncia y finalmente accedió a llevárselo "sin conocer ni requerir el punto exacto donde se produjo el vertido", apunta el ente local, que indica que dejó libre la zona sin que se le facilitase el punto. En este contexto, el propietario fue identificado como presunto autor de una infracción conforme a la legislación al haber abandonado residuos en el medio natural.

VERTIDOS DE UN LOCAL HOSTELERO

Por otra parte, la Policía localizó el pasado miércoles dos puntos de vertidos con escombros en la carretera de la Torre de Celas hacia la Ermida de Ternande dos puntos de vertidos con escombros. La patrulla policial constató que se trataba de 13 sacos con escombro de una obra.

Como en el anterior caso, los restos depositados arrojaron "pistas claras". En esta ocasión, se encontró un plano de un local y un cartel de 'Se alquila' con un teléfono, al que la Policía Local llamó y habló con el propietario del local, que a su vez facilitó el teléfono de los nuevos inquilinos.

El arrendatario explicó a los agentes que contrató los servicios de un joven para la retirada de los escombros y que le aseguró que los llevará a un centro de gestión. Ese joven, identificado como el presunto responsable del vertido, no respondió a la llamada de teléfono de los agentes.

Estas intervenciones policial se une a los trabajos de retirada de varios puntos de vertido ilegal realizados por el Ayuntamiento. Precisamente, uno de los vertidos retirados hace 15 días fue en el mismo punto de Ledoño en el que se localizó el primer vertido. También se retiraron residuos incontrolados en el entorno de A Zapateira e incluso en el área urbana en O Portádego y en la avenida Ribados, en O Burgo.