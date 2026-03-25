Identifican a dos personas como las dueñas de los perros que atacaron a una septuagenaria en Tomiño (Pontevedra)

Archivo - Vehículo de la Guardia Civil en una imagen de archivo.- GUARDIA CIVIL - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha identificado a dos personas como las dueñas de los siete perros que atacaron a una mujer septuagenaria en el municipio pontevedrés de Tomiño.

Según detallaron fuentes del Instituto Armado consultadas por Europa Press, seis de los perros que participaron en el ataque pertenecen a un hombre y uno a una mujer, ambos moradores de la vivienda; esta última es además propietaria de otros tres canes que no intervinieron.

Los canes de ambos propietarios --10 en total-- carecen del microchip de identificación que es obligatorio, según han detallado las mismas fuentes.

Tras lo sucedido, hasta el punto acudió el servicio de lacería del Ayuntamiento, que capturó a los canes. Cinco de ellos, de los que es dueño el varón, fueron trasladados al Centro de Acogida y Protección de Animales (CAAN) de las Diputación de Pontevedra. Con todo, uno de los canes escapó del lugar tras los hechos y todavía no fue localizado.

La mujer, que sufrió mordeduras en los brazos y la espalda, ya fue dada de alta y presentó la denuncia correspondiente ante la Guardia Civil.

Los hechos sucedieron en la parroquia de Estás y la víctima quedó semiinconsciente a causa de las mordeduras de los canes y fue rápidamente auxiliada por un vecino, el primero en llegar a la zona, que consiguió apartar a los animales y evitar que el ataque fuera aún más grave.