La II Mostra de Teatro no Mosteiro combinará patrimonio y artes escénicas en el claustro de San Salvador de Bergondo

Presentación de la II Mostra de Teatro no Mosteiro que combinará patrimonio y artes escénicas en el claustro de San Salvador de Bergondo - II MOSTRA DE TEATRO NO MOSTEIRO

A CORUÑA, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La II Mostra de Teatro no Mosteiro, organizada por el Ayuntamiento de Bergondo y la asociación Catro Gatos con el patrocinio de la Diputación de A Coruña, se celebrará entre los días 3 y 5 de septiembre en el claustro de San Salvador de Bergondo con un cartel conformado por tres espectáculos que buscan combinar artes escénicas, patrimonio y asociacionismo cultural.

El evento ha sido presentado este lunes por la diputada de Cultura de la Diputación de A Coruña, Natividade González; la edil de Cultura de Bergondo, Patricia Vázquez; la representante de la asociación Catro Gatos, María José Ferreño, y los integrantes de la compañía Galeatro, Tone Martínez y Alba Bermúdez.

En la rueda de prensa, celebrada en la sede de la institución provincial y de la que ha informado la organización en un comunicado, se ha recordado el éxito cosechado en la primera edición de esta Mostra y la necesidad de dar continuidad a iniciativas que, como esta, sirven para poner en valor y dinamizar el patrimonio histórico artístico de la provincia al tiempo que crean públicos a favor de las artes escénicas.

El Mosteiro de San Salvador, reconocido como Bien de Interés Cultural, es uno de los ejemplos más destacados de la evolución del románico tanto en la comarca de As Mariñas como en el conjunto del territorio gallego.

Su claustro será durante tres noches un escenario y podrá recibir un máximo de 150 espectadores. La entrada será libre hasta completar aforo.* MEMORIA Y POÉTICA DEL CLONW

Tres serán los espectáculos que se ofrezcan en esta II Mostra de Teatro en el Mosteiro, dos de ellos vinculados a la memoria colectiva y un tercero que pivotará alrededor de la poética del clown. La programación abrirá el jueves 3 de septiembre, a las 21,00 horas, con Muiñada, espectáculo para el público familiar de la compañía Galeatro.

Ya el viernes 4, la II Mostra de Teatro no Mosteiro pasará de una primera jornada dedicada al público familiar a una segunda en la que se pondrá el foco sobre el teatro amador. De este modo, a las 21,00 horas, empezará la función de Encrobas, montaje dirigido por Tone Martínez e interpretado por Elvira Varela, Óscar García, Arantza Rodríguez, Jose María Martínez, Soraya Sampedro, María José Ferreño y Lucía Ruiz.

Como cierre de esta II edición, el sábado 5 de septiembre, a las 21,00 horas, será el turno de Dani Blanco Cía, que presentará ante el público Absurdia, una propuesta que reúne en escena a Arturo Cobas, Antón Coucheiro y al propio Daniel Blanco.