Un incendio afecta a una nave con productos cosméticos en Bergondo (A Coruña)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los equipos de emergencia trabajan este sábado en la extinción de un incendio declarado en Bergondo (A Coruña), en concreto, en una nave dedicada al almacenamiento de productos cosméticos situada en la calle de A Parroquia, en Santa María de Babío.

Según informa el 112 Galicia, el aviso se recibió en torno a las 03.40 horas, cuando el vigilante de seguridad del complejo contactó con el Centro de Emergencias para alertar del fuego.

Así, se avisó al Cuerpo de Bomberos de Betanzos que, al llegar al lugar, solicitó apoyo, por lo que también acudieron bomberos de los parques de Arteixo y A Coruña. Además, se informó a los agentes de la Guardia Civil y a los voluntarios de Protección Civil de la zona.

Con todo, el techo se derrumbó debido al incendio, aunque este permanece controlado y sin riesgo de propagación.