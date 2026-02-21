Un incendio en un anexo de la Escuela de Ingeniería Industrial de Vigo arrasa un vehículo hecho por alumnos

VIGO, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un incendio en un garaje anexo de la Escuela de Ingeniería Industrial de Vigo, en el campus de la UVigo en Lagoas-Marcosende, ha arrasado por completo un vehículo desarrollado por los estudiantes.

Tal y como ha informado el 112 Galicia un particular dio el aviso alrededor de las 1:55 horas de la madrugada de que estaba ardiendo un garaje anexo al edificio de industriales.

Hasta allí se desplazaron los Bomberos de Vigo, la Policía Nacional y la Policía Local. Los bomberos lograron extinguir el incendio, que no se llegó a propagar al edificio.

Asimismo, pudieron confirmar que lo que ardió fue un prototipo de un vehículo hecho por los estudiantes. No hubo ninguna persona herida en el suceso.