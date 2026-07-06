Un incendio calcina una nave con hierba seca en una granja de O Saviñao (Lugo)

Archivo - Sala de operaciones del 112 Galicia (Axega). - 112 GALICIA - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los equipos de extinción trabajan en un incendio declarado en una explotación ganadera situada en la parroquia Eirexafeita, en la localidad lucense de O Saviñao.

Según ha informado el 112 Galicia, el fuego se originó sobre las 16.30 horas en una nave donde había almacenada gran cantidad de hierba seca.

Fue un particular quien alertó a la central de emergencias señalando que ardía paja en el interior de la explotación, situada en la carretera LU-P-5808. También explicaba en su comunicación que no había personas heridas, aunque en la granja había unas 500 cabezas de ganado.

Con esta información, los operadores del 112 dieron aviso a los Bomberos de Chantada y de Monforte de Lemos, así como a la Guardia Civil, a efectivos de Protección Civil y al personal del distrito forestal de la zona.

A última hora de la tarde los equipos de extinción permanecen trabajando en el lugar, donde ya han logrado perimetrar el incendio, pero en la nave continúa ardiendo una importante cantidad de hierba almacenada, lo que dificulta las labores de extinción.

Además, el 112 ha confirmado que debido a la intensidad del fuego el techo de la nave ha colapsado.