Un incendio registrado en la cocina de una vivienda en Santiago se salda con daños en la estancia

Archivo - La Axencia Galega de Emerxencias informa de un incendio en una vivienda - AXEGA - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La explosión de una bombona de soplete de cocina ha provocado un incendio en una vivienda en Santiago, en la rúa de As Salvadas, que se ha saldado con daños materiales en la estancia en la que tuvo lugar.

Así lo han ratificado a Europa Press fuentes de los bomberos de la ciudad y del Consistorio. En la vivienda reside un hombre que se encuentra bien, pese a la deflagración que ocasionó el incendio y que provocó que se movilizasen también efectivos policiales y sanitarios.

Fuentes municipales confirmaron que el fuego se saldó con daños significativos en la cocina, pero no tuvo mayor afectación en el edificio.

Apuntan que no hubo daños personales, que el hombre que reside en la vivienda se encuentra bien y que no fue preciso evacuar a otros vecinos.