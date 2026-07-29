El incendio de un vehículo obliga a cortar la A-52, sentido Ourense, a su paso por A Caniza

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio de un vehículo ha obligado a cortar la A-52 en el kilómetro 271, sentido Ourense, a su paso por el municipio de A Caniza, según informa la Dirección General de Tráfico (DGT).

Por otro lado, el 112 Galicia, consultado por Europa Press, ha detallado que el vehículo ardió por completo, aunque el incendio ya ha sido sofocado y no se han registrado heridos.

Con todo, hasta el lugar se desplazaron agentes de la Guardia Civil de Tráfico y el GES de Ribadavia.