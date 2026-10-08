La incidencia de la gripe se mantiene estable en Galicia, con un aumento de la dispensación de antigripales

Archivo - Una persona se vacuna el día de apertura del Instituto Feiral de Vigo (Ifevi) para la doble inmunización frente al COVID y la gripe, a 26 de octubre de 2023, en Vigo - Javier Vázquez - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El informe de la Dirección Xeral de Saúde Pública de la Consellería de Sanidade sobre la actividad de las infecciones respiratorias agudas, referido a la semana que acabó el 4 de octubre, refleja que la actividad gripal en la comunidad registra una tendencia estable, aunque sí ha aumentado la dispensación de antigripales en las farmacias gallegas.

Concretamente, la tasa de dispensación de antigripales en las farmacias aumentó un 18,1% en la última semana, mientras que la de pruebas de antígenos descendió un 2,4%, según los datos aportados por las oficinas de farmacia que forman parte de la red centinela creada por la Xunta.

Asimismo, la tasa de consultas por gripe disminuyó un 12,5% respecto a la semana anterior, quedándose en 14,7 consultas por 100.000 habitantes.

El descenso de esta tasa de consultas se produjo en todos los grupos de edad, excepto en el grupo de 0 a 4 años, con una subida del 2,4, siendo además el grupo con mayor tasa de consultas con 25,2 consultas por 100.000 habitantes.

En lo que se refiere a las áreas sanitarias, la de A Coruña e Cee fue la que registró la mayor tasa de consultas. Respecto de la Covid, la tasa de consultas disminuyó un 2,9%, quedando en quedando en 35,6 por 100.000 habitantes.

Este descenso se observó en todos los grupos de edad excepto en el de 20 a 59 años y en el de más de 80 años. En este último grupo la tasa fue de 56,6 consultas por 100.000 habitantes.

Por área sanitaria, la tasa de consultas aumentó en todas ellas, excepto en la de A Coruña y en la de Ferrol. El distrito sanitario con mayor tasa fue la de Ourense, con 51,8 consultas por 100.000 habitantes.

El número de ingresos por gripe notificados, hasta la semana del 4 de octubre, es de 30 personas (la totalidad con virus del tipo A). En la semana 40, la tasa de ingresos fue del 1,1 ingresos por 100.000 habitantes, similar a la de la semana anterior y prácticamente estable en todos los grupos de edad y áreas sanitarias.

El grupo de edad que presentó la tasa más elevada fue el de más de 80 años, con 4,9 ingresos por 100.000 habitantes y el área con la mayor tasa fue la de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos, con 2,8 ingresos por 100.000 habitantes.

Por su parte, la tasa de ingresos de la Covid aumentó de 5,4 a 6,1 ingresos por 100.000 habitantes. Este incremento se observó en todos los grupos de edad excepto en los de 0 a 4 años y de 5 a 19 años. El grupo de edad que presentó la mayor tasa de ingresos fue el de las personas mayores de 80 años con 34,6 ingresos por 100.000 habitantes.

En lo que se refiere a las áreas sanitarias, la tasa de ingresos aumentó en las áreas de Santiago, Ferrol, Pontevedra y Vigo. El área con la tasa más elevada fue la de Vigo con 10,7 ingresos por 100.000 habitantes.

Por lo que respecta a la positividad del virus de la gripe, esta fue del 3,7%, lo que supone un descenso respecto a la semana anterior (4,5%).

CAMPAÑA DE VACUNACIÓN

La Xunta inició el pasado día 28 de septiembre en las residencias de mayores la campaña de vacunación frente a la gripe, que incorpora la vacuna reforzada desde los 65 años y busca llegar a 926.000 personas de más de 60 años.

La campaña se prolongará hasta el 31 de diciembre y se desarrollará progresivamente en los distintos colectivos y grupos de edad.

Así, tras el arranque en las residencias de mayores y centros de discapacidad, el 13 de octubre se incorporará la vacunación infantil en los centros de salud y en los 75 colegios donde la Xunta lleva a cabo un proyecto piloto que ya inició el año pasado, con una población diana de 26.500 alumnos.

A partir del 19 de octubre, la vacunación se extenderá a las personas de 70 o más años y a los profesionales sanitarios y, posteriormente, el 2 de noviembre, a las embarazadas.