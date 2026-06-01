Una incidencia en la señalización en Redondela (Pontevedra) provoca retrasos en el eje atlántico entre Vigo y Santiago

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una avería en los sistemas de señalización a la altura de Redondela (Pontevedra) está causando demoras en la circulación de los trenes del corredor Atlántico, concretamente en el tramo que une las estaciones de Vigo Urzaiz y Santiago de Compostela.

Según ha informado Adif a través de su cuenta de X, operarios del gestor de infraestructuras ferroviarias se encuentran ya trabajando en el punto para solucionar el problema lo antes posible y recuperar la frecuencia habitual de paso.

En concreto, la incidencia ha provocado retrasos de hasta 40 minutos en la ruta, que ha obligado a los pasajeros a esperar en la estación de Santiago.