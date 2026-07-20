Inditex aporta 6,5 millones a Conservación Internacional para la protección del bosque del Amazonas

El CEO de Inditex, Óscar García Maceiras, y el director ejecutivo de Conservación Internacional, Sebastian Troëng,firman acuerdo - DOMO FOTOGRAFIA SL

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Inditex destina 6,5 millones de euros a Conservación Internacional para apoyar entre 2026 y 2028 el establecimiento de nuevas áreas protegidas y el fortalecimiento de la gestión de áreas de conservación del bosque del Amazonas.

Según informa Inditex en un comunicado, la alianza contribuirá a la protección de más de dos millones de hectáreas de bosque amazónico en seis países de la región, incluyendo las tierras indígenas de Cué-Cué y Marabitanas en Brasil, el territorio de la Nacionalidad Achuar en Ecuador, el área protegida Santos Mercado, Gran Manupare y Alto Beni en Bolivia, y los resguardos indígenas Camaritagua y Curare-Los Ingleses en Colombia, además de iniciativas en Perú y Surinam.

Las aportaciones de Inditex proceden de los fondos recaudados a través del cobro de bolsas y sobres de papel en las tiendas, una iniciativa puesta en marcha por el grupo en 2021 con el objetivo de fomentar el uso de alternativas reutilizables.

Así, la compañía valora que Amazonía "es un sistema vivo de importancia global: alberga cerca del 13% de todas las especies conocidas de la Tierra y guarda vastas reservas de carbono que, de liberarse a la atmósfera, equivaldrían a entre 15 y 20 años de emisiones globales de CO2". "Sus bosques generan ríos voladores que llevan lluvias a toda Sudamérica, sosteniendo los cultivos, el agua dulce y los medios de vida de los que dependen cientos de millones de personas. Además, contiene aproximadamente una cuarta parte del agua dulce disponible del planeta", agrega.

En la actualidad, la tala de árboles ha provocado la desaparición del 15% de la superficie forestal de la selva. Los científicos estiman que, si la deforestación alcanza el 20-25% de la superficie, esto supondrá un punto de inflexión con consecuencias irreparables a nivel global en el clima, en la biodiversidad y en la desaparición de comunidades indígenas residentes en la zona.

En los últimos años, Inditex ha colaborado con Conservación Internacional a través del Proyecto Mountains to Mangroves en el desarrollo de planes estratégicos para promover la conservación y restauración de la riqueza biológica del Himalaya Oriental, en Bangladés, Bután y Nepal --un área donde viven más de mil millones de personas y que aporta una doceava parte de toda la biodiversidad del planeta --.

Con este acuerdo, Inditex refuerza su colaboración con Conservación Internacional, con quien selló una alianza estratégica en 2023 al sumarse al Regenerative Fund For Nature, destinando 15 millones de euros a impulsar prácticas de agricultura y ganadería regenerativa.

"La Amazonía es el bosque tropical más extenso e importante del planeta. Almacena enormes cantidades de carbono, lo que ayuda a limitar el calentamiento global; es uno de los ecosistemas con mayor biodiversidad de la Tierra, alberga a millones de personas y proporciona agua dulce a millones más", afirma el director ejecutivo de Conservación Internacional, Sebastian Troëng. "Esta colaboración ayudará a demostrar lo que es posible lograr cuando nos unimos al servicio de un objetivo común: la conservación de la naturaleza para las personas. Junto con los Pueblos Indígenas y las comunidades locales, custodios de más del 25% de este bioma, esperamos proteger una mayor parte de este bosque tropical y garantizar así un futuro saludable tanto para las comunidades que lo habitan como para el bienestar global", agrega.

"Participar en este proyecto junto a Conservación Internacional supone contribuir a la protección de un territorio de enorme importancia para la biodiversidad y para las comunidades que dependen de él. La protección de la biodiversidad constituye un elemento clave para mantener el equilibrio de los ecosistemas y afrontar los desafíos derivados del cambio climático." ha afirmado el CEO de Inditex, Óscar García Maceiras.

Esta actuación de Inditex se suma a otros proyectos medioambientales impulsados junto a diferentes organizaciones, entre los que destacan la mejora de las redes de saneamiento en varios países del sudeste Asiático en colaboración con Water.org, así como el trabajo conjunto con WWF para la recuperación de ecosistemas amenazados en Europa, Asia, África y América Latin