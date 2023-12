Inditex gaña 4.102 millóns nos nove primeiros meses do seu ano fiscal, un 32,5% máis

As vendas crecen un 11,1%, até superar os 25.600 millóns, cunha alza do 6,7% no terceiro trimestre



MADRID, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

Inditex rexistrou un beneficio neto de 4.102 millóns de euros durante o nove primeiros meses do seu exercicio fiscal 2023-2024 (entre o 1 de febreiro e o 31 de outubro), o que supón un aumento do 32,5% respecto dun ano antes, segundo informou este mércores a compañía.

As vendas do grupo ascenderon a 25.609 millóns de euros, un 11,1% máis, cunha evolución "moi satisfactoria" tanto en tenda como online, positiva en todas as áreas xeográficas e en todos os formatos. No terceiro trimestre situáronse en 8.758 millóns de euros, un 6,7% máis que hai un ano, após unha xeira de dez trimestres consecutivos con alzas de dobre díxito.

As vendas a tipo de cambio constante creceron un 14,9% após ser "moi ben recibidas" polos clientes as coleccións da campaña outono-inverno.

Así mesmo, a marxe bruta aumentou un 12,3%, até 15.203 millóns de euros, e situouse no 59,4% das vendas (+67 puntos básicos respecto dun ano antes).

A compañía destacou que todas as liñas de gasto evolucionaron favorablemente.

Os gastos operativos creceron un 10,6%, por baixo do crecemento das vendas e inclúen todos os cargos por arrendamentos, 130 puntos básicos por baixo do crecemento das vendas.

"A execución do modelo de negocio foi moi destacada. Adicionalmente a campaña outono- inverno 2023 experimentou unha normalización das condicións da cadea de subministración e un tipo de cambio euro-dólar máis favorable respecto da mesma campaña de 2022", explicou a compañía.

Así mesmo, o resultado operativo (Ebitda) incrementouse un 13,9%, até 7.429 millóns de euros, mentres que o resultado neto de explotación (Ebit) creceu un 24,3%, situándose en 5.192 millóns de euros, e o beneficio antes de impostos un 29,8%, alcanzando os 5.238 millóns de euros.

No nove primeiros meses do exercicio fiscal 2022, Inditex provisionó por 231 millóns de euros na liña de 'Outros Resultados' os gastos estimados para o exercicio 2022 na Federación Rusa e Ucraína.

A caixa neta incrementouse un 15% sobre un ano antes, até alcanzar os 11.480 millóns de euros.

"No nove primeiros meses do seu ano fiscal Inditex continuou o seu forte desempeño operativo, apoiado na creatividade dos seus equipos e na boa execución do modelo de negocio integrado de tenda e online", destacou a firma, que neste período realizou aperturas en 36 mercados. Ao peche do período, Inditex operaba 5.722 tendas.

Debido ao forte desempeño operativo durante o nove primeiros meses do ano fiscal 2023 e á normalización nas condicións da cadea de subministración, o inventario reduciuse un 5% a 31 de outubro de 2023 respecto da mesma data do ano anterior.

PREVISIÓNS

Respecto ao comezo do cuarto trimestre do ano fiscal 2023, Inditex destacou que as coleccións da campaña outono-inverno foron "moi ben recibidas" polos seus clientes.

Así, as vendas en tenda e online a tipo de cambio constante entre o 1 de novembro e o 11 de decembro de 2023 creceron un 14% con respecto ao mesmo período de 2022.

Neste contexto, Inditex subliñou que continúa vendo grandes oportunidades de crecemento futuro.

"As nosas prioridades son mellorar de forma continua nosa proposta de moda; optimizar a experiencia de cliente; incrementar o noso foco en sustentabilidade; e preservar o talento e o compromiso da nosa xente. Dar prioridade a estas áreas impulsará o crecemento a longo prazo", sinalou.

Inditex ten presenza en 213 mercados, cunha baixa cota en cada un deles e nun sector altamente fragmentado, polo que ve "fortes oportunidades de crecemento".

"Seguimos estimando un crecente aumento da produtividade das vendas nas nosas tendas. O crecemento bruto do espazo en 2023 situarase ao redor do 3% e continúa a tarefa de optimización das tendas", sinalou a firma, que espera que a contribución do espazo á venda sexa positiva en 2023.

Así mesmo, a compañía segue experimentando unha evolución "moi positiva" na venda online e espera unha participación crecente da mesma na venda total do grupo.

Aos tipos de cambio actuais, esperamos un impacto divisa do -4% nas vendas en 2023. En función da información actual, no exercicio 2023 Inditex espera unha marxe bruta ao redor de 75 puntos básicos superior a 2022.

No presente exercicio están a realizarse investimentos para incrementar a capacidade operativa, obter eficiencias e aumentar a diferenciación até un nivel superior. A compañía estima uns investimentos ordinarios de ao redor de 1.600 millóns de euros en 2023.