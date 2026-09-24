La inflación industrial crece un 12,5% en agosto en Galicia, algo menos que la media

Archivo - Un operario trabaja con un vehículo, en la sede de Stellantis, el día que la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, ha visitado la fábrica, a 16 de septiembre de 2021, en Vigo, Pontevedra, - Marta Vázquez Rodríguez - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los precios industriales crecieron un 12,5% en agosto en Galicia en relación al mismo mes de 2025, tasa algo inferior a la de la media del conjunto estatal, según los datos que publica este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En el conjunto estatal, la inflación industrial se disparó un 13,2% en agosto, tasa 3,8 puntos superior a la de julio y la más elevada desde diciembre de 2022, impulsados por el coste de la energía.

Con la tasa interanual del octavo mes de 2026, en la que se notan, de nuevo, los efectos de la guerra en Irán, la inflación del sector industrial encadena seis meses de ascensos.

La subida de la inflación industrial en agosto fue consecuencia de la evolución de los precios de la energía, que elevó su tasa anual 12,1 puntos, hasta el 33,3%, debido al encarecimiento de la producción, transporte y distribución de energía eléctrica, del refino de petróleo y, en menor medida, de la producción de gas.

En concreto, los precios de las coquerías y el refino de petróleo se dispararon un 56,8% interanual en agosto, mientras que los precios del suministro de energía eléctrica y gas aumentaron un 27% interanual.

Por contra, los bienes de consumo no duradero recortaron tres décimas su tasa interanual, hasta el 0,2%, por el descenso de los precios de la fabricación de aceites y grasas vegetales y animales.

Excluyendo la energía, los precios industriales aumentaron su tasa interanual una décima, hasta el 3,5%, situándose 9,7 puntos por debajo del índice general.

En los ocho primeros meses del año, la inflación industrial ha subido una media del 13,2% respecto al mismo periodo de 2025, con las coquerías y el refino de petróleo acumulando un alza del 63,2% y el suministro de energía eléctrica y gas, del 27%.

TODAS LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS ELEVAN SUS PRECIOS INDUSTRIALES

La inflación industrial registró en agosto tasas anuales positivas en todas las comunidades autónomas.

Los mayores incrementos de los precios industriales se dieron en Asturias y Canarias (+27,3% en ambos casos), Baleares (+24,3%), Andalucía (+23,5%) y País Vasco (+17%).

Por su parte, los menores aumentos en los precios industriales los registraron Extremadura (+5%), Cantabria (+6%) y Navarra (+6,8%).

LOS PRECIOS SUBEN UN 2,9% MENSUAL

En valores mensuales (agosto sobre julio), la inflación industrial se disparó un 2,9% tras encarecerse un 7,4% la producción y distribución de energía eléctrica, aumentar en un 10% el refino de petróleo y un 7% la producción de gas.

En el lado de los descensos, destacaron las bajadas de precios de la fabricación de otros productos químicos (-2%) y de la fabricación de aceites y grasas vegetales y animales (-1,7%).