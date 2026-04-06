El informe preliminar de autopsia descarta indicios de criminalidad en el hallazgo de un cadáver en Cervo (Lugo)

Exteriores del edificio abandonado en el que apareció el cadáver, en Cervo (Lugo). - Carlos Castro - Europa Press
LUGO 6 Abr. (EUROPA PRESS) -
El informe preliminar de autopsia descarta indicios de criminalidad en el fallecimiento de una persona, cuyo cadáver fue localizado el pasado sábado en una balsa de agua dentro de un edificio a medio construir en Cervo (Lugo).
Fuentes judiciales han confirmado que ese primer estudio descarta que el fallecimiento pudiera ser resultado de una acción criminal, aunque han matizado que se trata de un avance preliminar y que el procedimiento sigue abierto, en el juzgado de Viveiro, a la espera de recibir el informe definitivo.
El cuerpo sin vida, del que no ha trascendido identidad, se encontraba flotando en un bajo anegado de un edificio en ruinas, abandonado a medio construir desde hace décadas en la parroquia de Lieiro, y del que solo queda en pie la estructura de armazón.
En esta zona, se encuentran tres edificios abandonados desde aproximadamente dos décadas. Detrás de uno de ellos se ubica una balsa de agua estancada, a la que se accede por un camino de tierra contiguo y que no está separada por ningún elemento de protección.
Los Bomberos de Viveiro, avisados por el 112, se desplazaron hasta el lugar en la noche del sábado para llevar a cabo el rescate del cuerpo. También fueron notificados personal del 061 y voluntarios de Protección Civil, y la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación.