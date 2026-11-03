Ingresado en la UCI un hombre al que le cayó encima una chapa de un edificio en obras Cuntis (Pontevedra)

Archivo - Helicóptero y ambulancia del 061. - 061 - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre permanece ingresado en la UCI del Hospital Clínico de Santiago (CHUS) tras caerle encima una chapa procedente de un edificio en obras en el municipio pontevedrés de Cuntis.

El suceso ocurrió sobre las 09.30 horas de este lunes en la rúa da Igrexa, cuando el hombre, que formaba parte de un grupo de excursionistas, bajaba de un autobús para visitar el balneario, según han indicado fuentes consultadas por Europa Press.

En ese momento, una chapa del edificio en obras salió volando y cayó sobre él. En un primer momento, fue trasladado en ambulancia al Hospital do Salnés y, posteriormente, derivado al CHUS, donde permanece ingresado en la UCI estable dentro de la gravedad.

Por su parte, el alcalde de Cuntis, Manuel Campos, ha indicado a Europa Press que el Ayuntamiento realizó una inspección de la obra durante la jornada del lunes y otra este martes para comprobar las medidas de seguridad.