Inspección propone sancionar a Mercadona con 50.000 euros por "conducta discriminatoria" hacia una delegada sindical

Archivo - Imagen de un supermercado de Mercadona. - MERCADONA - Archivo

VIGO 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Inspección de Trabajo ha propuesto una sanción de 50.000 euros a Mercadona por llevar a cabo una "conducta discriminatoria" hacia una delegada sindical de la CIG por el ejercicio de su actividad sindical.

Se trata de una infracción "muy grave" al supuestamente vulnerar la empresa la garantía establecida dentro del Estatuto de los Trabajadores y el derecho de libertad sindical que recoge la ley.

El caso concreto de esta inspección se refiere a una delegada de la CIG en el establecimiento que Mercadona tiene en la Avenida de Madrid de Vigo.

Dicha trabajadora no superó la entrevista de valoración correspondiente al año 2024, lo que le impidió acceder a la primera por objetivos y permanencia.

Según critica la CIG en un comunicado, la investigación constata que, durante la entrevista, las reprobaciones realizadas por la responsable del centro no estaban relacionadas con incumplimientos profesionales, sino fundamentalmente con la actividad sindical desarrollada por la trabajadora como delegada de la CIG.

"Todo lo que le recrimina se refiere a actuaciones de la trabajadora como delegada sindical, perteneciente a un sindicato con el que la empresa mantiene una escasa interlocución al no ostentar dicha sección sindical ningún cargo en el comité de empresa ni contar con ningún delegado de prevención", recoge Inspección en su informe.

Por todo ello, la delegada de la CIG en Mercadona en la provincia de Pontevedra, Verónica Pérez, ha cargado contra la cadena de supermercados, considerando "especialmente grave" que una herramienta destinada teóricamente a evaluar el desempeño profesional pueda ser utilizada para penalizar a una trabajadora por el ejercicio de sus derechos fundamentales".

"Ser delegada o delegado sindical no puede convertirse en un motivo para perder salario. Participar en una movilización, utilizar las horas sindicales legalmente reconocidas o defender los derechos del personal no puede ser considerado un incumplimiento laboral", ha reivindicado Pérez.