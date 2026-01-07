Instituciones se unen para homenajear a Castelao, "pilar de la Galicia contemporánea", en el 76 aniversario de su muerte

Autoridades de las diferentes instituciones de Galicia participan en el homenaje a Alfonso Daniel Rodríguez Castelao en el 76 aniversario de su fallecimiento. - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

Instituciones políticas, culturales y sociales se han reunido este miércoles para rendir homenaje y reivindicar la figura de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, "pilar de la Galicia contemporánea", en palabras del presidente del Parlamento, Miguel Ángel Santalices, en el 76 aniversario del fallecimiento del intelectual de Rianxo.

El Panteón de Galegos Ilustres, en San Domingos de Bonaval -- donde descansan los restos de Castelao--, ha acogido el acto de homenaje convocado por la Fundación Castelao, el Consello da Cultura Galega y el Museo do Pobo Galego.

Al acto, al que ha acompañado la música de Benxamín Otero, han asistido también el conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos; el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco; el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso; y la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín.

En primer lugar, el presidente de la Fundación Castelao, Miguel Anxo Seixas Seoane, ha reivindicado el papel de Castelao para lograr el Estatuto de Autonomía, "una conquista de todo un pueblo", para decir que Galicia "tenía derecho a gobernarse a sí misma".

"No olvidemos el esfuerzo de Castelao y de los políticos republicanos para que los gallegos disfrutemos de un Estatuto. Se conquistó una batalla histórica", ha puesto en valor.

UNANIMIDAD

Mientras, el conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, ha recordado la conmemoración en 2025 del Ano Castelao y ha mostrado su satisfacción por la constitución del Patronato de la Fundación Panteón de Galegos Ilustres.

Así, ha celebrado que la figura de Castelao haya convocado un año más, "de forma unánime", a todas las instituciones gallegas y ha aprovechado para subrayar que el político galleguista definió "de forma clara y decidida la Galicia que hoy somos".

En cuanto al idioma, López Campos ha señalado que en este 2026 espera lograr "el reto" de alcanzar un pacto de "una nueva etapa" para el gallego y ha hecho un llamamiento a "estar a la altura" de lo que Castelao "exigiría en estos tiempos".

Por su parte, la alcaldesa, Goretti Sanmartín, ha trasladado que Castelao es una de las personas a las que "es necesario regresar, no por costumbre, sino por necesidad".

Así, ha reivindicado que el Ayuntamiento de Santiago ha asumido su "herencia" como "una responsabilidad" y no como "un homenaje puntual". "La memoria si no se cultiva queda reducida a un recuerdo que se va", ha aseverado.

En este punto, ha puesto en valor la denominación de la estación intermodal de Santiago de Compostela como Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, algo "muy relevante para el conjunto" de la población en un espacio que "habla de un país que se reconoce en su historia".

También ha apostado por defender "la cultura como bien" y la lengua "como un derecho", así como la memoria "como una herramienta democrática", por lo que ha instado a recordar a Castelao como muestra de que "nada de lo que tenemos fue gratuito" y que hubo quien "pagó un precio alto por pensar, por hablar, por crear, por enseñar y por trabajar por el bien común". "Honrar esa memoria implica estar a la altura no solo en los discursos, sino sobre todo en el día a día de las instituciones", ha deslizado.

"RESPONSABILIDAD" DE CONTINUAR EL LEGADO

Del mismo modo, ha tomado la palabra el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, que ha ensalzado la "magnitud del legado" de Castelao y la "responsabilidad" de los actuales responsables institucionales en un momento "complejo, marcado por la crispación, el ruido constante y la proliferación de voces que buscan imponerse sobre el diálogo".

En este contexto, para Pedro Blanco es "más necesario que nunca" reflexionar y tener "visión de futuro", unos valores que, ha añadido, Castelao "cultivó a lo largo de su vida".

Además, el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, ha reivindicado el papel de Castelao en el exilio, que "no fue un alejamiento de Galicia, sino otra forma de estar en ella" y donde "mantuvo viva la llama del galleguismo" convirtiéndose en "faro moral y político para la Galicia extendida por el mundo".

Por último, el presidente del Parlamento, Miguel Ángel Santalices, ha situado a Castelao como "pilar de la Galicia contemporánea" y ha puesto en valor el "impulso" desde la Cámara gallega en la labor "didáctica" del escritor.

Sobre el Ano Castelao, Santalices ha destacado que fue "una oportunidad" para mirar Galicia "con perspectiva". "Construir Galicia es una tarea colectiva en la que sumamos todos", ha ensalzado.

Para finalizar el acto, Benxamín Otero ha interpretado diferentes piezas en homenaje a Castelao y, a continuación, las autoridades realizaron la tradicional Ofrenda floral antes de degustar la 'Sopa rianxeira de nécora' elaborada este año por el cocinero Marcelo Tejedor.