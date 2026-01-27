Una intensa granizada provoca tres accidentes en la AP-9 a su paso por Portas (Pontevedra)

Temporal de lluvia. - Álvaro Ballesteros - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha informado de que este martes se han registrado hasta tres accidentes de tráfico en la AP-9, en torno al kilómetro 114, en el término municipal de Portas, debido a una intensa granizada.

En el primero, según ha trasladado, se vieron afectados un camión y cuatro vehículos. Algunos más se detuvieron por precaución, pero sin incidencias a mayores.

Sin embargo, poco después en un tramo próximo se registraron dos accidentes más.

11 VEHÍCULOS IMPLICADOS Y UN HERIDO LEVE

En total, se vieron implicados en los tres accidentes 11 vehículos. Un total de 12 personas resultaron ilesas y hubo un herido leve.

Aunque hubo retenciones, la Guardia Civil ha ratificado que no se llegó a cortar la circulación en la autopista en ningún momento.