Una intensa granizada provoca tres accidentes en la AP-9 a su paso por Portas (Pontevedra)

Publicado: martes, 27 enero 2026 18:41
   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

   La Guardia Civil ha informado de que este martes se han registrado hasta tres accidentes de tráfico en la AP-9, en torno al kilómetro 114, en el término municipal de Portas, debido a una intensa granizada.

   En el primero, según ha trasladado, se vieron afectados un camión y cuatro vehículos. Algunos más se detuvieron por precaución, pero sin incidencias a mayores.

   Sin embargo, poco después en un tramo próximo se registraron dos accidentes más.

11 VEHÍCULOS IMPLICADOS Y UN HERIDO LEVE

   En total, se vieron implicados en los tres accidentes 11 vehículos. Un total de 12 personas resultaron ilesas y hubo un herido leve.

   Aunque hubo retenciones, la Guardia Civil ha ratificado que no se llegó a cortar la circulación en la autopista en ningún momento.

