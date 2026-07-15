Interceptado un conductor sin carné que participaba en una carrera ilegal en Ferrol y que dio positivo en cannabis

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Ferrol interceptó a un conductor que nunca ha obtenido el carné de conducir mientras participaba en una carrera ilegal. El individuo también dio positivo en cannabis.

En la madrugada del pasado sábado, 11 de julio, los agentes recibieron llamadas de vecinos en las que alertaban de la celebración de carreras ilegales en la avenida Nicasio Pérez.

Al llegar al lugar se comprobó la presencia de dos vehículos que circulaban en dirección a Ferrol "compitiendo entre sí y realizando una carrera temeraria que suponía un grave riesgo para la seguridad vial".

Así, fueron movilizados más efectivos que consiguieron interceptar a uno de los coches a la altura de la glorieta que conecta la FE-13 con la avenida Salvador Allende. Se solicitó la presencia de la Policía Judicial de Tráfico, que instruyó diligencias por la presunta comisión de un delito contra la seguridad vial.