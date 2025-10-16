Interceptan al conductor de un patinete en Vilagarcía de Arousa que circulaba por una vía interurbana

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Sector de Tráfico de la Guardia Civil de Galicia ha interceptado al conductor de un patinete cuando circulaba por la PO-548 a su paso por el municipio pontevedrés de Vilagarcía.

Según ha informado el Instituto Armado en un comunicado, los agentes que realizaban labores de vigilancia del tráfico observaron a un vehículo de movilidad personal cuando circulaba por una vía interurbana, en las que está prohibida la circulación de este tipo de vehículos.

El conductor del mismo no hacia uso de prendas reflectantes y el vehículo carecía de alumbrado. Esta forma de circular constituía un grave riesgo tanto para el propio usuario del patiene como para el resto de conductores que transitaban por la vía.

La Guardia Civil recuerda que los vehículos de movilidad personal, como los patinetes eléctricos, tienen la consideración de vehículos a todos los efectos y por tanto, sus conductores están obligados a cumplir las normas y señales de circulación establecidas en la legislación vigente.

Estos vehículos no pueden circular por vías interurbanas, travesías, autopistas ni autovías, y sus usuarios deben adoptar las medidas necesarias de visibilidad y seguridad, especialmente durante las horas nocturnas o en condiciones de baja luminosidad.