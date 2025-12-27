El interior de Galicia amanece con temperaturas mínimas por debajo de los -5 ºC

Archivo - Helada en la iglesia de Aguís, en el concello de Os Blancos, a 24 de enero de 2023, en Ourense. - Rosa Veiga - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

El interior de Galicia ha amanecido este sábado con temperaturas mínimas por debajo de los cinco grados negativos, como los -5,6 ºC registrados en la localidad ourensana de Verín o los -5,3 ºC y -5,1 ºC notificados en las estaciones que MeteoGalicia tiene en los municipios lucenses de Sarria y Portomarín.

Así, las provincias de Ourense y Lugo han sido las que más han sufrido una noche de temperaturas gélidas, alcanzando también los cinco grados negativos en Viana do Bolo y los -4,8ºC en Xinzo de Limia.

Para este sábado, MeteoGalicia explica que la Comunidad quedará bajo la influencia de un potente anticiclón situado al norte de las Islas Británicas.

Por ello, se espera una jornada de cielos poco nublados en general, con más nubes cuanto más al este. Se registran heladas generalizadas en el interior, pero las máximas irán en ascenso a lo largo de la jornada. En cuanto al viento, soplará flojo de componente este, con algún intervalo moderado en el litoral norte.