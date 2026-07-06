El interior de Lugo registra temperaturas por encima de los 39 grados y en Ourense superan los 36

Archivo - Ola de calor en Galicia - ADRIAN IRAGO - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Localidades del interior de las provincias de Lugo y Ourense registran este lunes temperaturas superiores a los 36 grados, en una jornada en la que la Xunta mantiene la alerta roja por altas temperaturas en 46 municipios del centro de Lugo y de la montaña de Ourense.

Así, este mediodía, los termómetros ya se han situado por encima de los 37 grados en Ribas de Sil (Lugo), donde, según MeteoGalicia, a las 13.40 se alcanzaron los 39,1º en San Clodio.

También en la provincia de Lugo, el ayuntamiento de A Pontenova llegó a los 36.7º y el municipio de Folgoso do Courel a 35.2º. Mientras, en Ourense, las máximas a esta hora se han notificado en Laza (36.5º) y en Larouco (36.6º).

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha informado de un nuevo episodio de temperaturas máximas a partir del mediodía de este lunes, con nivel de alerta naranja en las zonas del Sur de Lugo y del Miño (Ourense), con temperaturas de hasta 39°C.

Por otra parte, también se esperan temperaturas muy elevadas en el resto de la provincia de Ourense y en el Interior de A Coruña, Montaña y Centro de Lugo y Miño de Pontevedra.

Por ello, el 112 Galicia ha hecho un llamamiento a extremar las precauciones, especialmente entre la población más vulnerable. Se recomienda mantener una buena hidratación, evitar la exposición al sol en las horas centrales del día, permanecer en lugares frescos y prestar atención a los posibles síntomas de un golpe de calor.