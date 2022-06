Internistas urgen "contratos más estables" en Galicia y avisan de que trabajar en varios hospitales "no tiene sentido"

Critican que "los nuevos contratos son leoninos" y nos les pueden "apretar más" y advierten de que "la oferta es mucho mejor fuera"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Médicos internistas urgen al Servizo Galego de Saúde (Sergas) "contratos más estables" para contar con más profesionales y afrontar al "sobrecarga" asistencial que denuncian y avisan de que contratos para trabajar en varios hospitales --de cabecera y comarcales-- "no tiene sentido" porque hará que los profesionales opten por "otra oferta laboral fuera" de Galicia.

En declaraciones a Europa Press, el internista José Antonio Díaz Peromingo, miembro de la Sociedade Galega de Medicina Interna (Sogami), ha lamentado que proponer compatibilizar la asistencia en un hospital de cabecera con comarcales supone "precarizar más el trabajo", por lo que señala que "no tiene ningún sentido".

Médicos internistas de Galicia reivindican "planificación" porque aseguran que "no la han hecho durante muchos años" las autoridades sanitarias. "En pocos años se va a jubilar mucha gente y no hay posibilidad de reemplazo y no están pensando en el futuro", ha abundado.

PROPUESTA

En una reunión prevista este jueves por la tarde, la Consellería de Sanidade propondrá a los jefes de servicio de Medicina Interna de los hospitales gallegos que médicos de otros hospitales --los de cabecera-- presten asistencia en los comarcales, en el marco de contratos de larga duración, hasta que se resuelva la Oferta Pública de Empleo y concurso de traslados y se cubran esas plazas.

El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, avanzó este miércoles que, como en otras especialidades como Reumatología y Radiología, pretenden extender esta atención con médicos de hospitales de cabecera los comarcales en el caso de Medicina Interna.

"Les vamos a pedir a los jefes de servicio que colaboren como hacen en Ourense para cubrir las plazas de los hospitales comarcales mientras la OPE y traslados no lleven a profesionales de modo definitivo allí", ha explicado.

PLAZA FIJA

Frente a esta propuestas, al considerar que "los nuevos contratos son leoninos", internistas consultados plantean "contratos más estables, con plaza fija con un compromiso de estancia de tres a cinco años" y "si no se puede", proponen que se "pague más" a profesionales de Medicina Interna para que vayan a trabajar a hospitales comarcales en lugar de compatibilizar la asistencia con los centros de cabecera.

"Necesitamos formar más residentes porque no va a haber reemplazo en unos años", ha avisado el doctor Díaz Peromingo, quien ha lamentado la pérdida de residentes porque "se han ido a la privada" o a otras comunidades porque "la oferta es mucho mejor fuera".

En este sentido, internistas alertan de que "si no se ofertan cosas interesantes" los profesionales "se van" de Galicia. Al respecto, el doctor Díaz Peromingo matiza que "el internista es un bien escaso". "O lo cuidamos o se va a ir", apostilla.

"PEDIMOS GENTE PARA TRABAJAR"

"No nos pueden apretar más", avisan los internistas gallegos que en los últimos días han mantenido reuniones para posicionarse sobre la "sobrecarga" que aseguran que sufren en los servicios de Medicina Interna y urgir soluciones. "Pedimos gente para trabajar porque se compromete la asistencia de los pacientes", sentencian.

Tras recordar que han estado en primera línea por la pandemia de la Covid-19, siguen en "primera línea de batalla" en los centros hospitalarios en la actualidad. Así, insisten en que "está mal dimensionada la plantilla" de estos profesionales médicos. "Todos queremos gente que venga a trabajar", concluyen.