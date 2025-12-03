Interrumpida la circulación ferroviaria entre León y Monforte de Lemos por una avería tras un incendio

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La circulación ferroviaria se encuentra interrumpida entre Folgoso y La Granja (León) por una avería derivada de un incendio en las instalaciones del túnel número nueve.

Según han detallado fuentes de Adif consultadas por Europa Press, el incendio afectó al cableado de comunicaciones y provocó cortes en la línea León-Monforte-Lugo-A Coruña y en la línea Monforte-Ourense.

En esos trayectos la circulación ya está recuperada, pero permanece cortado el servicio en el tramo León-Ponferrada, pendiente de reparación en el punto de la incidencia.

Por su parte, Renfe ha establecido planes alternativos de transporte de viajeros para el tramo interrumpido entre León y Ponferrada.