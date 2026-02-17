Interrumpida la circulación de trenes entre Montefurado (Quiroga) y Monforte de Lemos por un incendio

SANTIAGO DE COMPOSTELA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un incendio que afecta a la infraestructura ferroviaria mantiene cortada la línea entre Montefurado, en Quiroga, y Monforte de Lemos, en la provincia de Lugo, según ha informado Adif.

Esta incidencia, en la llamada línea del Miño, ha afectado, por el momento, a un tren regional que circulaba entre Ponferrada y Ourense.

Renfe ha informado de que se ha establecido un plan alternativo de transporte por carretera desde Montefurado hasta la estación de Ourense.